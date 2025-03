Szefowa wywiadu USA o wojnie na Ukrainie: Są dwie możliwe drogi

Dyrektor Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard komentowała w Fox News bieżącą sytuację wokół przygotowań do zakończenia wojny na Ukrainie.

Ukraina. Gabbard: Nie chcemy trzeciej wojny światowej

Polityk podkreśliła, że są dwie drogi dalszego rozwoju wydarzeń. – Naprawdę są tu dwie możliwe drogi. Jedna jest taka, że ta wojna będzie trwała tak jak przez ponad trzy lata. Coraz więcej Ukraińców straci życie. Alternatywą dla tego jest doprowadzenie zainteresowanych stron do stołu, aby przeprowadzić te negocjacje. Żadna ze stron nie będzie zadowolona — bardzo prawdopodobne — z wyniku. Ale ostatecznie musi to doprowadzić do pokoju — powiedziała.

– I właśnie temu tak bardzo zależy prezydentowi Trumpowi, ponieważ zdaje sobie sprawę, że im dłużej to trwa, tym więcej Ukraińców traci życie, ale zwiększa to ryzyko eskalacji w kierunku trzeciej wojny światowej, przed którą ostrzegał – przypomniała Gabbard. Jak dodała, o tym właśnie mówił Trump w piątek podczas dyskusji z Zełenskim w Gabinecie Owalnym. Wojna światowa to nie jest koszt, który prezydent Trump jest skłonny zaakceptować, zaznaczyła.

Gabbard podkreśliła, że amerykański prezydent będzie niezachwianie walczył o pokój i wolność dla narodu amerykańskiego, a ci, którzy krytykują jego wysiłki w tym zakresie, pokazują, że nie są oddani idei pokoju, powiedziała.

Trump dąży do pokoju, a Europa?

– W przypadku wielu z tych krajów europejskich nie są one oddane sprawie i wartościom wolności. Chociaż o tym mówią, usłyszeliśmy bardzo wyraźnie podczas przemówienia wiceprezydenta JD Vance'a w Monachium różne przykłady tego, jak ci europejscy partnerzy i wieloletni sojusznicy w wielu przypadkach faktycznie wdrażają polityki, które podważają demokrację, co pokazuje, że tak naprawdę nie wierzą w głosy ludzi, których się słucha, i wdrażają polityki antywolnościowe – powiedział szefowa wywiadu USA.

– Widzimy to w Wielkiej Brytanii. Widzimy to w Niemczech. Widzieliśmy to po odrzuceniu wyborów w Rumunii – dodała.

– Jest coś fundamentalnie głębszego, co pokazuje ogromną różnicę i rozbieżność między wartościami, o które walczą prezydent Trump i wiceprezydent Vance, wartościami zapisanymi w naszej Konstytucji, interesami narodu amerykańskiego w naszym pokoju, wolności i bezpieczeństwie narodowym a interesami wielu z tych krajów europejskich, które stają po stronie Zełenskiego, gdy wychodzi z Białego Domu, mówiąc zasadniczo, że będą go wspierać w kontynuowaniu tej wojny i że nie stoją z nami w kwestii tych podstawowych wartości wolności – powiedziała Gabbard.

