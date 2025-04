Wojna? Tak zareagowaliby Polacy

Badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazuje, że odsetek Polaków, którzy w razie konfliktu zbrojnego planują opuścić swoje domy zmniejszył się w stosunku do sondażu wykonanego jesienią 2023 roku.

"Wtedy o ewakuacji myślało 37,4 proc. badanych, w tym 11,9 proc. zakładało wyjazd do innego państwa, zaś pozostali zmianę miejsca na terytorium Polski. Obecnie ucieczkę za granicę deklaruje 18,5 proc. respondentów, w bezpiecznym miejscu w kraju schroniłoby się 14,1 proc. badanych" – pisze dziennik.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", co czwarta osoba (25 proc.) powiedziała, że zostanie wolontariuszem np. w szpitalu lub organizacji pomocowej, co stanowi lekki spadek w stosunku do 2023 r. Wówczas taką deklarację złożyło 29 proc. respondentów.

Ilu Polaków wstąpiłoby na ochotnika do wojska?

Atak na Polskę skłoniłby 10,7 proc. badanych do zaciągnięcia się do wojska na ochotnika. To wyraźny spadek w stosunku do poprzedniego badania, gdy taką wole złożyło 15,7 proc. respondentów.

Z kolei co czwarty respondent (25 proc.) przyznał, że wybuch wojny nie skłoni go do podjęcia "nadzwyczajnych decyzji". W poprzednim badaniu takiej odpowiedzi udzieliło 22 proc. pytanych.

Jedynie 6,7 proc. badanych nie wiedziało, jak zachowa się w takiej sytuacji.

Czy USA przyjdą Polsce z pomocą?

Jak wynika z kolei z badania SW Research dla rp.pl, ponad połowa Polaków uważa, że USA nie przyjdą Polsce z pomocą w razie wojny.

"Czy wierzy Pani/Pan, że USA pod rządami Donalda Trumpa przyszłyby z pomocą wojskową Polsce, gdyby nasz kraj został zaatakowany?" – takie pytanie postawiono w badaniu.

25,7 proc. respondentów uważa, że Stany Zjednoczone przyjdą Polsce z pomocą wojskową. Z kolei aż 50,8 proc. ankietowanych wątpi, czy USA pomogą Polsce w czasie wojny. 23,4 proc. respondentów nie ma zdania.

O pomocy USA przekonani są częściej mężczyźni niż kobiety (30,9 proc. do 21,1 proc.). – Częściej niż pozostali badani w amerykańską pomoc nie wierzą najmłodsi respondenci (55 proc.) oraz posiadający wyższe wykształcenie (56 proc.). Taką opinię wyraża niemal dwóch na trzech badanych o dochodach przekraczających 7 000 zł netto (64 proc.) i taki sam odsetek osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – stwierdził Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

