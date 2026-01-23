"Ta kwestia jest kluczowa". Zełenski o szczegółach rozmów w Abu Zabi

Ukraińska delegacja jest w drodze do Abu Zabi, gdzie odbędą się rozmowy pokojowe. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny w lutym 2022 roku spotkanie będzie miało format trójstronny: wezmą w nich udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Zełenski przed rozmowami w Abu Zabi: Kwestia Donbasu jest kluczowa

Przed rozpoczęciem negocjacji ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że w Abu Zabi zostanie poruszona kwestia ukraińskich ustępstw terytorialnych na rzez Rosji.

– Kwestia Donbasu jest kluczowa. Będzie omawiana, i to w sposób, jaki uznamy za stosowny dla wszystkich trzech stron. W Abu Zabi, dziś i jutro – powiedział.

Jeszcze w czwartek w Davos Zełenski odnosząc się do zaplanowanych rozmów, podkreślał, że "to lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu". – Dlatego że jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji – powiedział i dodał: "Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam taką nadzieję".

Rozmowy w Moskwie. Putin spotkał się z Amerykanami

Warto zaznaczyć, że dzień przed rozmowami z Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Moskwie doszło do spotkania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z delegacją Stanów Zjednoczonych, w skład której weszli Steve Witkoff i Jared Kushner. Po ich zakończeniu rosyjski dyplomata Jurij Uszaków powiedział wprost, że o powodzeniu negocjacji trójstronnych zdecydują ustępstwa terytorialne. Bez rozwiązania tej kwestii, jak podkreślił, nie ma szans na osiągnięcie trwałego porozumienia.

Czytaj też:

Niespodziewany ruch Trumpa. Wycofał zaproszenie dla ważnego partneraCzytaj też:

Polski nie stać na Radę Pokoju? "W budżecie nie ma miliarda dolarów"Czytaj też:

"Każdy dostanie to, na co zasługuje". Orban mocno reaguje na słowa Zełenskiego