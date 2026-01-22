"Każdy dostanie to, na co zasługuje". Orban mocno reaguje na słowa Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wystąpienie rozpoczął od przypomnienia własnych słów, które wypowiedział z tego samego miejsca w ubiegłym roku. Podkreślał wtedy, że "Europa musi być w stanie się obronić". Zdaniem prezydenta Ukrainy "Europa potrzebuje wspólnych sił zbrojnych, które będą ją w stanie realnie obronić".

– W tej chwili Europa polega tylko na przekonaniu, że w razie niebezpieczeństwa NATO zadziała. Nikt jednak nie widział realnych działań tego sojuszu. Gdyby Putin postanowił zdobyć Litwę, albo zaatakować Polskę, kto odpowie? W tej chwili NATO istnieje dzięki wierze w to, że działania podejmą Stany Zjednoczone, że nie będą patrzeć z boku, że pomogą. Ale co jeśli nie pomogą? – pytał.

Orban: Nie uda nam się porozumieć

Na przemówienie przywódcy Ukrainy zareagował premier Węgier Viktor Orban. Polityk zamieści w sieci wpis skierowany do Wołodymyra Zełenskiego. Orban nie szczędził ostrych słów pod jego adresem, pisząc m.in., że obu politykom nie uda się dojść do porozumienia.

"Jestem wolnym człowiekiem, który służy narodowi węgierskiemu. Pan jest człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji, który już czwarty rok z rzędu nie jest w stanie lub nie chce zakończyć wojny – pomimo faktu, że prezydent Stanów Zjednoczonych udzielił mu wszelkiej możliwej pomocy" – napisał Orban.

Węgierski premier stwierdził dalej, że bez względu na to jak bardzo "schlebiają" mu ukraińscy politycy, Budapeszt nie będzie wspierać wysiłków wojennych Kijowa.

"Naród ukraiński, oczywiście – pomimo waszych starannie dobranych obelg – nadal może liczyć na to, że będziemy nadal dostarczać waszemu krajowi energię elektryczną i paliwo, a także będziemy nadal wspierać uchodźców przybywających z Ukrainy. Życie samo rozstrzygnie resztę i każdy dostanie to, na co zasługuje" – zakończył swój wpis Orban.

Czytaj też:

Posłowie PiS przekażą nagrania Orbanowi? "Żeby mógł pokazać, co grozi Węgrom"Czytaj też:

Trump zaprosił Orbana. Nowa funkcja