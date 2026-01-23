"Chodząca porażka". Polityk PiS uderza w Sikorskiego

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na spotkaniu inauguracyjnym Rady Pokoju, jednak Polska do organizacji tej na razie nie przystąpi. – Jako strażnik konstytucji znam reguły przystępowania Polski do międzynarodowych organizacji tego typu. Podpis prezydenta wymaga oczywiście wcześniejszej akceptacji przez polski parlament, pewnej inicjatywy Rady Ministrów – powiedział Nawrocki podczas oświadczenia dla mediów w Davos.

Jak zaznaczyła głowa państwa, "to jest wyraz wielkiego szacunku do polskich żołnierzy, do polskiej dyplomacji, do prezydenta Polski, do całego polskiego narodu". – Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś innego ze strony MSZ. Jednak opinia jednego z wicedyrektorów jednego z departamentów MSZ to trochę mało jak na moment, w którym zmienia się pewna geopolityka świata i powstaje nowa organizacja międzynarodowa – dodał Nawrocki.

"Szkoda, że Pan Prezydent nie docenia, że rząd umożliwił mu – bez strat w stosunkach Polska-USA – uniknięcie wpadki. Polska powinna grać do jednej bramki" – skomentował za pośrednictwem platformy X Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Błaszczak: To atak Sikorskiego na prezydenta Nawrockiego

W innym wpisie szef MSZ skomentował wspólne zdjęcie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem słowami: "Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy". W ten sposób wicepremier nawiązał do wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził w wywiadzie dla Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały sojuszników.

Do wpisu Radosława Sikorskiego odniósł się w piątek na antenie Polsat News poseł PiS Mariusz Błaszczak.

– To jest atak na prezydenta Nawrockiego, zresztą minister Sikorski ma taki awanturniczy styl postępowania. To nie przystoi ministrowi spraw zagranicznych – powiedział były minister obrony narodowej.

Jak stwierdził Błaszczak. "Sikorski to chodząca porażka". – Ten człowiek tylko potrafi atakować prezydenta Nawrockiego. Dlaczego tak robi? Dlatego, że dostał taką dyspozycję od Donalda Tuska, który jest antyamerykański – dodał szef klubu PiS.

