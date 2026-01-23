"Może przypomną Trumpowi". Tusk ujawnia kulisy rozmowy

Zaskakujące słowa o sojusznikach z NATO padły w wywiadzie udzielonym przez Donalda Trumpa telewizji Fox News.

Amerykański przywódca wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone były dotychczas "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów".

Tusk relacjonuje, co usłyszał w 2011 roku

Do słów Donalda Trumpa odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał na portalu X szef rządu.

Nie był to jedyny wpis polskiego premiera tego dnia. W czwartek w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. W szczycie przywódców państw członkowskich UE wziął udział premier Donald Tusk. Spotkanie zwołano w związku z groźbami prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nałożenia ceł na kraje wysyłające swoich żołnierzy na Grenlandię.

"Amerykańskie przywództwo we wspólnocie transatlantyckiej opierało się na wzajemnym zaufaniu, wspólnych wartościach i interesach, a nie na dominacji i przymusie. Dlatego zostało zaakceptowane przez nas wszystkich. Nie zmarnujmy tego, drodzy przyjaciele. Dla mnie to jest główne przesłanie z wczorajszego spotkania UE" – napisał szef polskiego rządu. Wpis w języku angielskim pojawił się w piątek na platformie X.

