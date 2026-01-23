Nowy wpis Tuska. "Nie zmarnujmy tego, drodzy przyjaciele"

W czwartek w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. W szczycie przywódców państw członkowskich UE wziął udział premier Donald Tusk. Spotkanie zwołano w związku z groźbami prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nałożenia ceł na kraje wysyłające swoich żołnierzy na Grenlandię.

"Amerykańskie przywództwo we wspólnocie transatlantyckiej opierało się na wzajemnym zaufaniu, wspólnych wartościach i interesach, a nie na dominacji i przymusie. Dlatego zostało zaakceptowane przez nas wszystkich. Nie zmarnujmy tego, drodzy przyjaciele. Dla mnie to jest główne przesłanie z wczorajszego spotkania UE" – napisał szef polskiego rządu. Wpis w języku angielskim pojawił się w piątek na platformie X.

Trump szokuje: Nigdy ich nie potrzebowaliśmy

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, także w Polsce. "Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO. Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę" – napisał w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" – podkreślił.

