"Skandal". Bosak alarmuje: Ten obowiązek wchodzi już za tydzień

Nowe przepisy o Krajowym Systemie e-Faktur zakładają, że od 2026 r. wszystkie faktury będą musiały być wystawiane i odbierane wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem centralnej platformy nadzorowanej przez administrację skarbową. Ma on uprościć system podatkowy, dokonać cyfryzacji obrotu gospodarczego oraz zwiększyć jego przejrzystość. KSeF będzie obowiązkowy.

Wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie duże firmy (z obrotami przekraczającymi 200 mln zł w 2024 r.), zaś od 1 kwietnia 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich pozostałych podatników, z wyjątkiem niektórych mikroprzedsiębiorstw.

Bosak: Będziemy protestować przeciwko KSeF

Przeciwko wdrożeniu, jak wskazują politycy partii, "niegotowego" systemu, będzie protestować Konfederacja. Krzysztof Bosak uważa, że wprowadzenie niedopracowanego rozwiązania spowoduje chaos i problemy dla przedsiębiorców.

– Dzisiaj odnosimy się do skandalu z systemem KSeF, a więc Krajowym Systemem e-Faktur. To rządowy system zmuszający wszystkich prowadzących działalność gospodarczą do wprowadzania faktur w czasie rzeczywistym do państwowego rejestru. Ten obowiązek wchodzi już za tydzień. System, mimo że przygotowywany od lat, jest niegotowy. To świadectwo wyjątkowego nieprofesjonalizmu dwóch rządów. Rządu PiS-u, który postanowił o stworzeniu tego systemu i go nie przygotował i rządu Platformy obecnie tak zwanej Koalicji Obywatelskiej wraz z Lewicą słynącą z różnego rodzaju blamaży na kierunku cyfryzacyjnym – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Bosak poinformował, że działacze Konfederacji będą dziś protestować w ponad 40 miastach przed siedzibami urzędów skarbowych.

– Nasi działacze przeprowadzają protesty, konferencje prasowe, informują o zagrożeniach. Uważamy, że poważne państwo, szczególnie, które podlega stale cyberatakom, jest w fazie wojny hybrydowej, którego systemy są atakowane, nie wprowadza do krwiobiegu swojej gospodarki systemu, który nie jest prawidłowo przetestowany – wskazał.

Czytaj też:

Bosak zwrócił się do koalicji i opozycji. Ponawia ważną propozycjęCzytaj też:

"Jakie akrobacje prawne wymyślą?" Bosak uderza w rząd ws. pożyczki dla Ukrainy