Izrael odmówił wizy księdzu. Duchowny pracował w Gazie

Informację o tym potwierdził w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA proboszcz parafii w Gazie, ks. Gabriel Romanelli. Obaj duchowni są zakonnikami z Instytutu Słowa Wcielonego.

Trudna misja w Strefie Gazy

Po wybuchu wojny wywołanej atakiem terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, ks. Asad samotnie kierował parafią w Gazie przez około siedem miesięcy, ponieważ wybuch wojny zatrzymał ks. Romanellego poza Strefą Gazy i nie mógł wrócić do swojej parafii do połowy maja 2024 roku.

Parafia podziękowała ks. Assadowi za jego posługę w liście opublikowanym w mediach społecznościowych. Podkreślono, że był "żywym przykładem dobrego ojca i niezawodnego pasterza", źródłem pocieszenia i wsparcia dla chrześcijan w Strefie Gazy w "najciemniejszych godzinach i najtrudniejszych dniach dwuletniej wojny".

Liczba chrześcijan zmniejszyła się prawie o połowę

Według najnowszych informacji ks. Romanellego, w Strefie Gazy pozostało obecnie 90 katolików i 485 prawosławnych. Na terenie parafii w mieście Gaza, gdzie schroniła się większość chrześcijan, nadal mieszkają trzy zakonnice z Instytutu Słowa Wcielonego, przełożona regionalna wspólnoty oraz trzy siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, założonego przez św. Matkę Teresę z Kalkuty.

Ks. Romanelli zwrócił uwagę, że od początku wojny liczba chrześcijan w Strefie Gazy zmniejszyła się prawie o połowę. Wspólnota straciła sześć procent swoich członków, w tym 23 osoby, które zginęły w wyniku izraelskiego ostrzału. Kolejne 23 osoby zmarły z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej.

Okrucieństwo izraelskich osadników. Apel chrześcijan

Mieszkańcy Taybeh (At-Tajjiby), ostatniej chrześcijańskiej wioski palestyńskiej na okupowanym Zachodnim Brzegu, apelują o większą pomoc międzynarodową. Skierowali przejmujący apel do biskupów.

"Potrzebujemy waszego moralnego, fizycznego i dyplomatycznego wsparcia w oporze przeciwko izraelskiej okupacji i przemocy ze strony ekstremistycznych osadników izraelskich" – powiedzieli 18 stycznia przedstawiciele katolickiej parafii łacińskiej na spotkaniu z odwiedzającą ten region międzynarodową grupą biskupów z dziesięciu krajów Europy i Ameryki Północnej, którzy obecnie odbywają wizytę solidarnościową w Ziemi Świętej.

Po niedzielnej Mszy świętej parafianie poinformowali biskupów o coraz trudniejszej sytuacji w Taybeh i w całej Ziemi Świętej. Jako swój główny problem wskazali utrzymujące się wyjazdy chrześcijan. Tendencję tę pogłębia izraelska okupacja, przemoc ze strony radykalnych osadników, trudna sytuacja gospodarcza i wysokie bezrobocie, a także niestabilna i niepewna sytuacja polityczna.

