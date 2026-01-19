Okrucieństwo izraelskich osadników. Chrześcijanie błagają o pomoc

"Potrzebujemy waszego moralnego, fizycznego i dyplomatycznego wsparcia w oporze przeciwko izraelskiej okupacji i przemocy ze strony ekstremistycznych osadników izraelskich" – powiedzieli 18 stycznia przedstawiciele katolickiej parafii łacińskiej na spotkaniu z odwiedzającą ten region międzynarodową grupą biskupów z dziesięciu krajów Europy i Ameryki Północnej, którzy obecnie odbywają wizytę solidarnościową w Ziemi Świętej.

Przemoc ze strony izraelskich osadników

Po niedzielnej Mszy świętej parafianie poinformowali biskupów o coraz trudniejszej sytuacji w Taybeh i w całej Ziemi Świętej. Jako swój główny problem wskazali utrzymujące się wyjazdy chrześcijan. Tendencję tę pogłębia izraelska okupacja, przemoc ze strony radykalnych osadników, trudna sytuacja gospodarcza i wysokie bezrobocie, a także niestabilna i niepewna sytuacja polityczna.

"Musicie działać. Musicie wykorzystać wszystkie swoje kanały, aby wywrzeć większą presję na Izrael, aby położyć kres tej sytuacji" – apelowali członkowie parafii. Według łacińskiego księdza Bashara Fawadleha, w Taybeh mieszka obecnie mniej niż 1200 osób. Kościół angażuje się w utrzymanie chrześcijańskiej obecności w wiosce poprzez tworzenie miejsc pracy i budowę mieszkań.

Dom w Taybeh oznacza "coś więcej niż tylko kilka ścian" – stwierdzono podczas prezentacji projektów kościelnych: "To decyzja, aby postawiać, most między przyszłością a tą ziemią".

Spotkanie z emerytowanym patriarchą Jerozolimy

Biskupi spotkali się następnie z emerytowanym łacińskim patriarchą Jerozolimy, abp. Michelem Sabbahem, który wezwał Izrael do przyjęcia nowego stanowiska w konflikcie na Bliskim Wschodzie. 92-letni palestyński duchowny oświadczył, że albo Izrael zaakceptuje rozwiązanie dwupaństwowe i uzna prawo Palestyńczyków do istnienia w Ziemi Świętej, albo kraj nie będzie miał przyszłości w regionie.

W programie wizyty biskupów znalazły się też wizyta w domu starców w Taybeh oraz w historycznym kościele św. Jerzego.

Wizyta w Taybeh była ważna dla podniesienia świadomości i zrozumienia przez opinię publiczną w naszych krajach trudnej sytuacji na terytoriach palestyńskich – powiedział niemieckiej agencji katolickiej KNA uczestniczący w wizycie arcybiskup Paderborn Udo Markus Bentz.

"Nękanie i ataki"

W cieniu wojny w Strefie Gazy sytuacja tam pogorszyła się "z powodu nękania i ataków ze strony radykalnych osadników izraelskich" – nie tylko w Taybeh, ale także w wielu muzułmańskich wioskach w okolicy, podkreślił abp Bentz, który odwiedził tę chrześcijańską wioskę po raz trzeci w ciągu roku. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Bliskiego Wschodu w Konferencji Biskupów Niemieckich wyraził zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją, ale także podziw dla zaangażowania w starania o "utrzymanie silnej obecności chrześcijańskiej".

Dwunastu czynnych i emerytowanych biskupów katolickich z ośmiu różnych krajów europejskich, Kanady i USA przebywa z 25. wizytą solidarnościową w Ziemi Świętej do 21 stycznia.

Spotkania tego rodzaju odbywają się od 1998 roku, zawsze w styczniu, z inicjatywy Stolicy Apostolskiej i na zaproszenie katolickich biskupów Ziemi Świętej. Ich celem jest "wzmocnienie chrześcijan i Kościołów w Ziemi Świętej w ich działaniach na rzecz sprawiedliwości, pokoju i porozumienia między narodami i wspólnotami religijnymi" oraz umocnienie więzi między Kościołem powszechnym a nimi.

