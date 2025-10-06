Izrael ujawnia skalę strat w wojnie z Hamasem. Przerażające liczby

Według komunikatu, od tego czasu zginęło 1152 izraelskich żołnierzy, z czego 42 proc. stanowiły osoby poniżej 21. roku życia. Ponad 140 poległych miało powyżej 40 lat i w większości byli to żołnierze zawodowi – informuje libańska telewizja Al Mayadeen, powołując się na izraelską armię.

Tysiące poległo w walkach, dziesiątki popełniło samobójstwo

Izraelskie media przekazały, że od wybuchu konfliktu samobójstwo popełniło co najmniej 43 wojskowych. Wśród ofiar śmiertelnych po stronie izraelskiej znalazło się także 100 funkcjonariuszy policji, dziewięciu agentów służby specjalnej Szin Bet oraz ośmiu członków służby więziennej. Jak podkreślono, tylko w atakach Hamasu z 7 października 2023 r. zginęło 1139 Izraelczyków, w tym część w wyniku izraelskiej interwencji zbrojnej. Hamas przeprowadził wówczas zmasowany ostrzał rakietowy – od 2 do 5 tys. pocisków – oraz ofensywę lądową z użyciem motolotni i łodzi desantowych.

Odpowiedzią Izraela były szeroko zakrojone bombardowania i blokada Strefy Gazy, w tym odcięcie dostaw wody, prądu, żywności i leków. Według palestyńskich źródeł, w wyniku działań izraelskich od początku wojny zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, a 169 tys. zostało rannych. 11 tys. osób uznaje się za zaginione, a większość ofiar stanowią cywile. Obecnie w Strefie Gazy dochodzi do przypadków śmierci głodowej, a organizacje humanitarne alarmują o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej.

Czy będzie pokój?

Tydzień temu prezydent USA Donald Trump ogłosił plan pokojowy dla Gazy, dla którego premier Izraela Binjamin Netanjahu wyraził poparcie. Tymczasem dziś prezydent USA Donald Trump odbył napiętą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela po tym, jak Hamas częściowo zaakceptował amerykański plan. Według portalu Axios, Trump był zirytowany chłodną i pesymistyczną reakcją Netanjahu, który uznał gest Hamasu za bez znaczenia. Prezydent USA miał odpowiedzieć: "Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo – przyjmij je!".

Rozmowa była "twarda i stanowcza", lecz przywódcy ostatecznie doszli do porozumienia. jednocześnie w tym samym czasie Izrael nasilił ataki na miasto Gaza, w których zginęło co najmniej pięć osób, a dziesiątki domów zostały zniszczone. W poniedziałek w Egipcie miały rozpocząć się negocjacje pokojowe z udziałem delegacji Izraela i Hamasu dotyczące zawieszenia broni oraz wymiany zakładników na więźniów palestyńskich.

