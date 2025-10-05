Izrael zgodził się na plan pokojowy Trumpa. Teraz nasilił ataki na Gazę

Egipt będzie gościł w poniedziałek delegacje Izraela i Hamasu, które mają omówić plan pokojowy: trwałe zawieszenie broni i proponowaną wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów. Do Egiptu udali się już wysłannicy Donalda Trumpa – jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkoff, specjalny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu.

Tymczasem agencja prasowa Reutera poinformowała, że Izrael nasilił w niedzielę ataki na Gazę. W uderzeniach zginęło co najmniej pięć osób.

Izrael nadal atakuje Gazę. Zasłania się "operacją obronną"

W nocy z soboty na niedzielę izraelskie wojska przeprowadziły intensywne ataki, niszcząc dziesiątki domów. Rzecznik rządu Izraela Shosh Bedrosian oświadczyła, że w Strefie Gazy na razie nie obowiązuje zawieszenie broni, wstrzymano jedynie niektóre bombardowania, w związku z czym armia może kontynuować operacje "w celach obronnych". Wcześniej izraelskie władze informowały, że z oblężonej Gazy do niedzieli wyjechało około 900 tys. Palestyńczyków. Przed rozpoczęciem w połowie września natarcia lądowego na to miasto mieszkało w nim około miliona osób.

Armia Izraela wezwała wszystkich cywilów, aby opuścili miasto i udali się na południe Strefy Gazy. Organizacje humanitarne od dłuższego czasu alarmują o pogłębiającym się kryzysie humanitarnym i głodzie, który panuje w Strefie Gazy.

Trump: Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił

W piątek prezydent USA zażądał, aby Hamas zgodził się na jego plan pokojowy dla Strefy Gazy do końca tygodnia, ostrzegając, że w przeciwnym razie czeka go "piekło". W nocy z piątku na sobotę Hamas wydał oświadczenie, w którym zgodził się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników oraz wyraził gotowość do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji za pośrednictwem mediatorów, aby omówić szczegóły tego porozumienia.

W niedzielę Donald Trump poinformował, że Izrael zgodził się na "pierwszy etap wycofania sił" ze Strefy Gazy.

