"Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił". Trump pokazuje mapę
Świat

"Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił". Trump pokazuje mapę

Dodano: 
Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy
Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy Źródło: Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael zgodził się "na pierwszy etap wycofania sił" ze Strefy Gazy. Do swojego wpisu dołączył mapę.

"Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania, który pokazaliśmy Hamasowi i którym podzieliliśmy się z nim. Po potwierdzeniu (tego) przez Hamas zawieszenie broni NATYCHMIAST wejdzie w życie, rozpocznie się wymiana zakładników i więźniów i stworzymy warunki dla następnej fazy wycofania, która zbliży nas do zakończenia tej trwającej 3000 LAT KATASTROFY" – napisał Trump w nocy z soboty na niedzielę w serwisie Truth Social, dołączając mapę.

twitter

Trump grozi Hamasowi "piekłem, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział"

W piątek prezydent USA zażądał, aby Hamas zgodził się na jego 20-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy do końca tygodnia, ostrzegając, że w przeciwnym razie "wybuchnie piekło, jakie nikt nigdy wcześniej nie wiedział".

W nocy z piątku na sobotę Hamas wydał oświadczenie, w którym zgodził się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników oraz wyraził gotowość do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji za pośrednictwem mediatorów, aby omówić szczegóły tego porozumienia. Rozmowy mają rozpocząć się w poniedziałek w Kairze.

Hamas w swoim oświadczeniu nie podał, czy zgadza się na rozbrojenie, co jest jednym z elementów planu Trumpa.

Hamas, zdjęcie ilustracyjne

Wojna Izraela w Strefie Gazy

Agencja Reutera odnotowuje, że od czasu, gdy Trump w piątek wieczorem zaczął naciskać na Izrael, aby ten wstrzymał ataki w Strefie Gazy, w bombardowaniach i nalotach zginęło co najmniej 36 osób.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że w drugiej fazie planu Trumpa Hamas zostanie rozbrojony, a Gaza zdemilitaryzowana. Ostrzegł, że nastąpi to albo dzięki działaniom dyplomatycznym, albo środkami militarnymi.

Izrael rozpoczął wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało wziętych jako zakładnicy. Władze Izraela twierdzą, że 20 z nich wciąż żyje.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
