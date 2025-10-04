Hamas zaakceptował część planu pokojowego. Trump przekazał, co musi zrobić Izrael

W piątek prezydent USA oficjalnie zażądał, aby Hamas zgodził się na jego plan pokojowy dla Strefy Gazy do końca tygodnia, ostrzegając, że w przeciwnym razie czeka go "piekło".

W nocy z piątku na sobotę Hamas wydał oświadczenie, w którym zgodził się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników oraz wyraził gotowość do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji.

"W tym kontekście ruch potwierdza swoją gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji za pośrednictwem mediatorów, aby omówić szczegóły tego porozumienia" – poinformował Hamas w oświadczeniu udostępnionym na Telegramie.

Ponadto przekazano, że Hamas zgadza się oddać administrację Gazy niezależnemu organowi palestyńskich technokratów.

Jest reakcja Trumpa. Zwrócił się do Izraela

Na ruch Hamasu zareagował Donald Trump. Kilkadziesiąt minut po komunikacie organizacji prezydent USA wydał oświadczenie w serwisie Truth Social.

"Opierając się o oświadczenie wydane właśnie przez Hamas, uważam, że są gotowi na długotrwały POKÓJ. Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę, byśmy mogli bezpiecznie i szybko wydostać zakładników!" – napisał Trump, wskazując, że w obecnej chwili "jest zbyt niebezpiecznie, by to zrobić".

Prezydent USA dodał, że "nie chodzi tylko o Strefę Gazy, lecz chodzi o od dawna pożądany POKÓJ na Bliskim Wschodzie".

Przełomowy raport. ONZ oskarża Izrael o ludobójstwo

W połowie września opublikowano raport przygotowany przez komisję powołaną przez Radę Praw Człowieka ONZ. Zawarte w nim ustalenia wskazują, że działania Izraela w Strefie Gazy spełniają cztery z pięciu przesłanek wymienionych w Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. To pierwszy tak szczegółowy i formalny raport, który jednoznacznie stawia Izraelowi zarzut ludobójstwa. Jako że raport nie jest opinią, lecz zbiorem faktów, może pociągać za sobą skutki polityczne i prawne.

W raporcie liczącym 72 strony wymieniono m.in. zabijanie Palestyńczyków, wyrządzanie im "poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych", "umyślne stwarzanie grupie warunków życia mających na celu spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia" oraz "stosowanie środków mających na celu uniemożliwienie urodzeń w obrębie grupy".

