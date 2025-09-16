Przełomowy raport. ONZ oskarża Izrael o ludobójstwo

We wtorek opublikowano raport przygotowany przez komisję powołaną przez Radę Praw Człowieka ONZ. Zawarte w nim ustalenia wskazują, że działania Izraela w Strefie Gazy spełniają cztery z pięciu przesłanek wymienionych w Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. To pierwszy tak szczegółowy i formalny raport, który jednoznacznie stawia Izraelowi zarzut ludobójstwa. Jako że raport nie jest opinią, lecz zbiorem faktów, może pociągać za sobą skutki polityczne i prawne.

W raporcie liczącym 72 strony wymieniono m.in. zabijanie Palestyńczyków, wyrządzanie im "poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych", "umyślne stwarzanie grupie warunków życia mających na celu spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia" oraz "stosowanie środków mających na celu uniemożliwienie urodzeń w obrębie grupy".

Oskarżenia pod adresem Netanjahu

Przewodnicząca Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, Navi Pillay, w rozmowie z Al-Dżazirą wskazała, że odpowiedzialność spoczywa na trzech izraelskich politykach: prezydencie Jicchaku Herzogu, premierze Benjaminie Netanjahu i byłym ministrze obrony Jo’awie Gallancie.

– Ponieważ te trzy osoby działały w imieniu państwa, zgodnie z prawem państwo ponosi odpowiedzialność. Dlatego mówimy, że to państwo Izrael dopuściło się ludobójstwa – stwierdziła Pillay.

Równolegle przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości trwa postępowanie w sprawie możliwego ludobójstwa w Gazie – wyrok jeszcze nie zapadł. Z kolei Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Netanjahu i Gallanta, zarzucając im zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Izrael krytykuje ONZ

Izrael odpiera zarzuty, podkreślając, że działania w Gazie są prowadzone w ramach "samoobrony" i "zgodnie z prawem międzynarodowym". Izraelskie MSZ poinformowało, że Izrael kategorycznie odrzuca "zniekształcony i fałszywy raport" i wzywa do natychmiastowego zniesienia Komisji Śledczej. Dokument określono jako "raport oparty wyłącznie na kłamstwach Hamasu", a jego autorów oskarżono o reprezentowanie interesów tej organizacji.

Tymczasem pod koniec sierpnia Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego, wspierana przez ONZ, ogłosiła, że w części Strefy Gazy występuje głód. Podkreślono przy tym, że został on sztucznie wywołany i wymaga pilnych działań pomocowych.

