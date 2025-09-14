Katastrofalna sytuacja w Strefie Gazy. Setki ofiar ostrzałów i głodu

Wśród ofiar znalazła się 10-osobowa rodzina z dzielnicy Szejk Radwan oraz zawodnik klubu Al-Helal Mohamed Ramez Sultan, który zginął wraz z 14 krewnymi.

Główne przyczyny śmierci w Strefie Gazy: bombardowania i głód

Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia, w ciągu ostatniej doby siedem osób, w tym dzieci, zmarło także z powodu niedożywienia. Organizacje humanitarne alarmują, że brak żywności, leków i paliwa dramatycznie pogłębia kryzys cywilny w Strefie Gazy.

Siły Obronne Izraela poinformowały, że tylko w minionym tygodniu przeprowadziły ataki na ponad 500 celów w Gazie, które miały być wykorzystywane przez Hamas. – Musimy zdobyć Gazę, ponieważ jest to bastion Hamasu. To jedyny sposób, by zniszczyć tę organizację terrorystyczną – przekazał rzecznik armii. Władze zapowiadają dalszą intensyfikację operacji.

Izrael nakazał wszystkim mieszkańcom ewakuację

Izrael nakazał wszystkim mieszkańcom miasta – około miliona osób – ewakuację na południe. Dotąd zrobiło to około 280 tys. osób. Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że masowe przesiedlenia pogorszą tragiczną sytuację humanitarną.

Kilka dni temu premier Izraela Benjamin Netanjahu stwierdził, że "liderzy Hamasu żyjący w Katarze blokują wszelkie próby zawieszenia broni" i że ich eliminacja "przyspieszyłaby koniec wojny oraz uwolnienie zakładników". Od kilku tygodni izraelskie wojsko prowadzi ofensywę mającą na celu zdobycie Gazy, największego miasta palestyńskich terytoriów. Operacja spotyka się z rosnącą krytyką ze strony społeczności międzynarodowej, a organizacje humanitarne określają sytuację w Strefie Gazy jako katastrofalną.

Izraelski atak na Katar

Izraelska armia we wtorek (9 września) przeprowadziła atak na kierownictwo Hamasu w stolicy Kataru, Doha, w wyniku którego zginęli m.in. Khaled Mashal, Musa Abu Marzouk i Khalil Al Hayya. Był to pierwszy taki atak na terytorium Kataru, o czym poinformował Reuters, a izraelski "Kanał 12" przekazał, że zgodę na operację miał wyrazić Donald Trump.

Katar potępił działania Izraela, uznając je za naruszenie suwerenności i bezpieczeństwa. Konflikt trwa od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował południe Izraela, po czym Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy, która spowodowała śmierć tysięcy cywilów oraz plany utworzenia obozu uchodźców w Rafah jako części "planu emigracyjnego".

