Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy? Polacy niemal zgodni

Łącznie 70 proc. Polaków twierdzi, że Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. Z takim stwierdzeniem zdecydowanie zgadza się 43 proc. badanych, a 27 proc. raczej się zgadza. 7 proc. Polaków nie zgadza, w 2 proc. respondentów zdecydowanie się nie zgadza, a 5 proc. raczej się nie zgadza. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 23 proc. badanych.

Polacy nie popierają żadnej ze stron w konflikcie Izraela z Palestyną

Ponadto z sondażu wynika, że zdecydowana większość Polaków nie popiera żadnej strony w konflikcie Izraela z Palestyną. Po stronie palestyńskiej jest obecnie 23 proc. (w poprzednim badaniu z końca 2024 roku było jednak dwa razy mniej). Izrael ma wsparcie 6 proc. badanych, co oznacza spadek z 9 proc.

"Oburzenie na działania Izraela w Strefie Gazy jest w Europie coraz silniejsze. Ludobójstwo zarzucają Izraelowi przywódcy Hiszpanii i Słowenii, ale w całej Unii Europejskiej debaty o wywieraniu jakiegoś nacisku na rząd Beniamina Netanjahu, choćby poprzez zawieszanie dwustronnych umów, nic nie dają. Z powodu stanowiska m.in. Węgier i Niemiec" – podkreśla "Rzeczpospolita", która opublikowała wyniki sondażu.

Polska powinna udzielić wsparcia humanitarnego w Strefie Gazy

Ponadto ponad dwie trzecie badanych uważa, że "Polska powinna udzielić wsparcia humanitarnego ludności Gazy, np. poprzez zrzuty żywności, leków i środków higieny" – 34 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", zaś 33 proc. – "raczej tak". Nie zgadza się z tym tylko 11 proc. Polaków, w tym 4 proc. zdecydowanie.

37 proc. badanych uważa, że odpowiedzialność za to, co dzieje się w Strefie Gazy ponosi Izrael. 19 proc., że Hamas. Większość – 44 proc. respondentów – twierdzi, że obie strony są winne w takim samym stopniu.

Badania dla More in Common Polska przeprowadził 6-13 sierpnia IPSOS metodą CATI/CAWI na próbie 1200 respondentów.

Czytaj też:

Izrael zbombardował obóz dla uchodźcówCzytaj też:

Ofiary śmiertelne strzelaniny w Jerozolimie. Polskie MSZ reaguje