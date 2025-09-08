Ofiary śmiertelne strzelaniny w Jerozolimie. Polskie MSZ reaguje

Dwóch Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu stoi za atakiem na skrzyżowaniu w dzielnicy Ramot. Żołnierz po służbie i uzbrojeni cywile zastrzelili napastników. Wśród ofiar śmiertelnych są mężczyzna i kobieta po pięćdziesiątce oraz trzy inne osoby w wieku ok. 30 lat – donosi "Times of Israel". Według izraelskim mediów, rannych zostało 12 osób, wśród nich sześć poważnie. "Dwaj uzbrojeni napastnicy dotarli na skrzyżowanie na przedmieściach Jerozolimy krótko po godzinie 10 rano. Według niektórych doniesień przybyli tam samochodem i otworzyli ogień do ludzi czekających na przystanku autobusowym, a także do autobusu, który właśnie się tam zatrzymał" – czytamy.

Służby wskazują, że atak był prawdopodobnie atakiem terrorystycznym, a dwóch domniemanych sprawców zostało "wyeliminowanych". Atak miał miejsce kilka godzin po tym, jak izraelski minister obrony Israel Katz wystosował ultimatum wobec palestyńskiej organizacji zbrojnej Hamas, aby złożyła broń i poddała się, ostrzegając, że w przeciwnym razie zostanie "unicestwiona".

Reakcja polskiego MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat.

"Stanowczo potępiamy atak terrorystyczny w Ramot, w Jerozolimie. Składamy kondolencje rodzinom ofiar. Podkreślamy konieczność politycznego rozwiązania konfliktu w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, z Palestyną w granicach gwarantowanych prawem" – czytamy.

Bliski Wschód. Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy

W drugiej połowie sierpnia ruszyła izraelska ofensywa wojskowa w Strefie Gazy, mająca na celu zajęcie miasta Gaza. – Wojsko rozpoczęło pierwszą fazę ataku na Gazę i kontroluje już obrzeża miasta – przekazał rzecznik izraelskiego wojska, gen. Effie Defrin. Jak donoszą media, operacja miała zostać zatwierdzona przez ministra obrony Israela Kaca w nocy z wtorku na środę. Zgodnie z planem, w związku z podjęciem działań militarnych, do służby ma zostać powołanych około 60 tys. rezerwistów.

