Międzynarodowi eksperci: Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy

Jak podaje "The Guardian", 86 procent członków stowarzyszenia poparło wniosek. W rezolucji stwierdzono, że "polityka i działania Izraela w Strefie Gazy spełniają prawną definicję ludobójstwa zawartą w artykule II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r”..

Ludobójstwo na Palestyńczykach

IAGS wzywa Izrael do "natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań stanowiących ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy, w tym celowych ataków i zabijania cywilów, w tym dzieci; doprowadzania do głodu; pozbawiania pomocy humanitarnej, wody, paliwa i innych dóbr niezbędnych do przetrwania ludności; przemocy seksualnej i reprodukcyjnej oraz przymusowych przesiedleń ludności”.

Dalej eksperci wskazali, że "od czasu przerażającego ataku Hamasu z 7 października 2023 r., który sam w sobie stanowił zbrodnię międzynarodową”, rząd Izraela dopuścił się systematycznych i powszechnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa, w tym bezładnych i celowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

Założona w 1994 roku IAGS zrzesza 500 członków, w tym naukowców, historyków, politologów i obrońców praw człowieka. Konwencja ONZ z 1948 roku definiuje ludobójstwo jako czyny popełnione "w zamiarze zniszczenia, w całości lub w części, grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej”.

Do czasu publikacji artykułu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela nie odpowiedziało na rezolucję stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i jego byłego ministra obrony Joawa Gallanta. Wydał również nakaz aresztowania dowódcy wojskowego Hamasu Mohammeda Deifa, ale wycofał go po jego śmierci.

