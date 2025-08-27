Izraelska propaganda na YouTube. "W Gazie jest jedzenie!"

Rząd Izraela promuje w Europie, w tym w Polsce, reklamy, według których to Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) blokuje pomoc humanitarną dla Strefy Gazy i jest odpowiedzialna za brak dostaw żywności do głodujących Palestyńczyków. Klipy zamieszczała m.in. ambasada Izraela w Polsce. W zaledwie trzy dni materiały, dostępne w kilku językach, wyświetlono łącznie ponad 10 mln razy.

Reklama nie została zakwalifikowana do kategorii politycznej lub społecznej, gdzie podlegałaby dodatkowej kontroli, lecz do... sztuki i rozrywki. Serwis Demagog podał, że promocję filmów opłaca Israeli Government Advertising Agency.

Izrael przekonuje, że w Strefie Gazy jest jedzenie

W sieci pojawiły się kolejne sponsorowane materiały propagandowe. Filmy sugerują, że w Strefy Gazy nie ma głodu. "Kebaby i owoce morza – w restauracjach w mieście Gaza w lipcu tego roku można było dostać jedzenie każdego rodzaju. W Gazie jest jedzenie!" – czytamy w opisie nagrania, opublikowanego na YouTube przez ambasadę Izraela w Polsce. Komentarze pod filmem zostały wyłączone. Klip w zaledwie pięć dni zdobył blisko 1,9 mln wyświetleń.

"Warzywa i owoce, konserwy – to wszystko można kupić na targowiskach i bazarach w mieście Gaza. Zobacz prawdziwe nagrania z miejsc handlu w Gazie" – czytamy w opisie pod kolejnym propagandowym materiałem. – Cyniczni politycy i stronnicze media kłamią. Zdjęcia nie kłamią To są prawdziwe nagrania z targowisk spożywczych Gazy – mówi narrator w filmie, który w dwa dni uzyskał ponad 1,3 mln wyświetleń.

ONZ: W Strefie Gazy panuje głód

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według lokalnych władz, w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tys. Palestyńczyków.

W minionym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie przyznała, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary.

