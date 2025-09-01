Kontrowersyjny plan USA dla Strefy Gazy. Ujawniono szczegóły

Dokument, jak przekazuje amerykański dziennik "Washington Post" przewiduje m.in. przejęcie zarządu nad palestyńskim terytorium przez Stany Zjednoczone na okres co najmniej 10 lat.

Amerykański zarząd i miliardowe inwestycje

Projekt nazwany GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) ma zakładać całkowitą transformację zrujnowanej wojną Gazy w gospodarczo-turystyczne centrum Bliskiego Wschodu. W dokumencie można przeczytać o "niepowtarzalnej szansie na odbudowę Gazy jako nowoczesnego hubu technologicznego", w tym miejsca produkcji autonomicznych pojazdów i inteligentnych rozwiązań miejskich.

Według planu około 2,1 mln mieszkańców Gazy zostałoby przesiedlonych – tymczasowo lub na stałe – do innych krajów regionu bądź do specjalnie wyznaczonych, zabezpieczonych stref na terenie samej enklawy. W zamian każdy Palestyńczyk, który zdecyduje się opuścić Gazę, otrzymałby 5 tys. dolarów, dopłaty do mieszkania przez cztery lata i wsparcie na żywność przez rok. "To rozwiązanie jest bardziej opłacalne i stabilne niż odbudowa Gazy w obecnym modelu" – stwierdzono w analizie przygotowanej na potrzeby planu.

Przesiedlenia znacznie tańsze niż odbudowa

Według autorów raportu, koszty przesiedlenia byłyby o 23 tys. dolarów mniejsze na osobę w porównaniu do organizacji życia na zniszczonym terenie, na którym – według najnowszych danych ONZ – zniszczonym, uszkodzonym lub zrujnowanym w około 78 proc. Finansowanie projektu miałoby pochodzić z prywatnych funduszy – łącznie około 100 miliardów dolarów – z prognozą, że inwestycje przyniosą czterokrotny zysk w ciągu dekady. Jak dodaje "Washington Post", plan przygotowano we współpracy z Fundacją Humanitarną na rzecz Gazy (GHF), organizacją wspieraną przez USA i Izrael, która wcześniej przejęła część dostaw pomocy humanitarnej na to terytorium.

Jak donoszą media, pomysł USA nie podoba się m.in. państwom arabskim, które mają stanowczo odrzucać pomysł przesiedleń. W ich własnym planie odbudowy Gazy nie ma mowy amerykańskim zarządzie, za to przewiduje się powrót do administracji palestyńskiej. "Gaza potrzebuje odbudowy i stabilności, a nie eksperymentów politycznych" – argumentują dyplomaci z regionu.

Z kolei izraelski rząd jak dotąd nie przedstawił jednoznacznego stanowiska. Politycy skrajnej prawicy w Izraelu otwarcie wzywają do trwałej okupacji i przywrócenia żydowskiego osadnictwa w strefie.

