Dziennikarz CNN wysłał SMS-a do Trumpa. "Całkowite unicestwienie!"

Dziennikarz CNN Jake Tapper poinformował w jednym z programów, że wysłał SMS-a do Donalda Trumpa. Zapytał, co może się stać, jeśli Hamas będzie upierał się przy pozostaniu u władzy w Strefie Gazy. "Całkowite unicestwienie!" – odpowiedział prezydent USA.

Tapper poprosił również o komentarz w sprawie odpowiedzi Hamasu na plan pokojowy amerykańskiego przywódcy. Dziennikarz przywołał wypowiedź republikańskiego senatora Lindseya Grahama, według którego Hamas odrzucił propozycję, domagając się m.in. utrzymania Strefy Gazy pod kontrolą palestyńską. "Zobaczymy. Tylko czas pokaże!!!" – napisał Trump. Dodał, że "wkrótce okaże się, czy Hamas rzeczywiście dąży do pokoju".

Plan pokojowy Trumpa

W piątek prezydent USA zażądał, aby Hamas zgodził się na jego plan pokojowy dla Strefy Gazy do końca tygodnia, ostrzegając, że w przeciwnym razie czeka go "piekło". W nocy z piątku na sobotę Hamas wydał oświadczenie, w którym zgodził się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników oraz wyraził gotowość do natychmiastowego przystąpienia do negocjacji za pośrednictwem mediatorów, aby omówić szczegóły tego porozumienia.

Na ruch Hamasu zareagował Donald Trump. "Opierając się o oświadczenie wydane właśnie przez Hamas, uważam, że są gotowi na długotrwały pokój. Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę, byśmy mogli bezpiecznie i szybko wydostać zakładników!" – napisał amerykański przywódca w serwisie Truth Social. Dodał, że "nie chodzi tylko o Strefę Gazy, lecz chodzi o od dawna pożądany pokój na Bliskim Wschodzie".

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że jego kraj przygotowuje się do "natychmiastowego" wdrożenia pierwszej fazy planu pokojowego Trumpa. Chodzi o uwolnienie wszystkich zakładników. Podkreślił również, że Izrael będzie kontynuował współpracę z USA w celu zakończenia wojny.

Czytaj też:

"Hamas musi działać szybko". Trump: Nie będę tolerował opóźnieniaCzytaj też:

"Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił". Trump pokazuje mapę