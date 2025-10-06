Ostra rozmowa Trumpa z Netanjahu. "Był zirytowany"

Jak podaje portal Axios, dyskusja przywódców odbyła się po tym, jak Hamas częściowo zaakceptował plan pokojowy dla Gazy, jaki przedstawiły Stany Zjednoczone. Według serwisu rozmowa Trumpa i Netanjahu była "twarda i stanowcza", ale ostatecznie udało im się dojść do porozumienia.

Trump wściekły na Netanjahu

Według relacji portalu Axios, premier Izraela miał powiedzieć amerykańskiemu przywódcy, że nie ma powodu do radości z powodu oświadczenia Hamasu, która "nic nie znaczy".

Właśnie te słowa miały zirytować Donalda Trumpa. Prezydent USA odpowiedział stanowczo: "Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo – przyjmij je!".

Trump miał być zaskoczony chłodną reakcją Netanjahu. "Prezydent USA był nią zirytowany i dlatego zareagował tak ostro" – wskazuje Axios.

Izrael nasilił ataki na Strefę Gazy

W poniedziałek w Egipcie rozpoczną się negocjacje, które mają zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Tymczasem Izrael nasila ataki na miasto Gaza.

Egipt będzie gościł w poniedziałek delegacje Izraela i Hamasu, które mają omówić plan pokojowy: trwałe zawieszenie broni i proponowaną wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów. Do Egiptu udali się już wysłannicy Donalda Trumpa – jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkoff, specjalny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu.

Tymczasem agencja prasowa Reutera poinformowała, że Izrael nasilił w niedzielę ataki na Gazę. W uderzeniach zginęło co najmniej pięć osób.

W nocy z soboty na niedzielę izraelskie wojska przeprowadziły intensywne ataki, niszcząc dziesiątki domów. Rzecznik rządu Izraela Shosh Bedrosian oświadczyła, że w Strefie Gazy na razie nie obowiązuje zawieszenie broni, wstrzymano jedynie niektóre bombardowania, w związku z czym armia może kontynuować operacje "w celach obronnych". Wcześniej izraelskie władze informowały, że z oblężonej Gazy do niedzieli wyjechało około 900 tys. Palestyńczyków. Przed rozpoczęciem w połowie września natarcia lądowego na to miasto mieszkało w nim około miliona osób.

