"Jeśli Izrael chce przetrwać...". Ostre słowa arcybiskupa

Słowa padły podczas spotkania z międzynarodową grupą biskupów w chrześcijańskiej wiosce palestyńskiej Taybeh niedaleko Ramallah na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Jeśli Izrael pozostanie przy swoim obecnym "życiu wojskowym, w którym się obecnie znajduje, będzie to koniec Izraela" – ostrzegł. "Podczas gdy Palestyńczycy, którzy zawsze mieszkali w Ziemi Świętej, pozostaną tam, większość Izraelczyków pamięta kraje, z których pochodzą, i również tam powróci" – powiedział palestyński duchowny.

Patriarcha o działaniach Izraela: To ludobójstwo Palestyńczyków

Emerytowany łaciński patriarcha Jerozolimy ostro skrytykował izraelskie działania wojenne w Strefie Gazy. Jego zdaniem Izrael rozpoczął "ludobójstwo Palestyńczyków", które doprowadziło do śmierci 70 tys. osób. Jednak, jak stwierdził, krajowi nie uda się "wyeliminować dwóch milionów ludzi". Chociaż Izrael wygrał dotychczas wszystkie wojny, nie udało mu się osiągnąć pokoju i bezpieczeństwa, które są możliwe tylko poprzez uznanie praw Palestyńczyków.

"Ziemia Święta jest święta, ponieważ Bóg wybrał ją, aby stać się człowiekiem", podkreślił abp Sabbah. Jednak w kraju, który Bóg przeznaczył na ziemię pokoju i zbawienia, z Jerozolimą jako świętym miastem pokoju, panuje wojna, przemoc i nienawiść, które kształtują wszystkie aspekty codziennego życia.

Abp Sabbah zarzucił Izraelowi, że nie uznaje prawa Palestyńczyków do istnienia na Ziemi Świętej. "Palestyńczycy mają dwie możliwości: odejść lub zostać zabici" – powiedział podkreślając wolę Palestyńczyków do pokojowego współistnienia z Izraelem.

Solidarność z chrześcijanami w Ziemi Świętej

W dniach 17-21 stycznia odbywa się w Ziemi Świętej 25. Międzynarodowe Spotkanie Biskupów. Trzynastu biskupów z dziesięciu krajów Europy i Ameryki Północnej spotka się, aby wyrazić solidarność z żyjącymi tam chrześcijanami oraz – około trzy miesiące po rozpoczęciu zawieszenia broni między Izraelem a organizacją terrorystyczną Hamas – odwiedzić ludzi i projekty działające na rzecz dialogu i pojednania. Tematem spotkania jest "Ziemia Obietnicy: spotkanie z ludźmi nadziei".

Spotkania biskupów odbywają się od 1998 roku w styczniu. Mają one na celu wspieranie chrześcijan i Kościołów w Ziemi Świętej w ich dążeniach do sprawiedliwości, pokoju i porozumienia między narodami i wspólnotami religijnymi, a także wzmacnianie więzi między Kościołem powszechnym a nimi.

