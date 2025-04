Kowalski: Trzaskowski i Tusk szykują Polsce horror migracyjny

DoRzeczy.pl: Przypomniano wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z 2015 roku, kiedy pisał na portalu X, że uchodźcy, którzy przyjadą do Polski, dostaną zasiłki "na miarę naszych możliwości". Który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy – ten, który chciał dawać zasiłki uchodźcom, czy ten, który teraz sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców?

Janusz Kowalski: Po to utworzyliśmy Ruch Obrony Granic, aby wprowadzić kontrole na polsko-niemieckiej granicy. Kontrolom tym sprzeciwia się Platforma Obywatelska. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, kolega Rafała Trzaskowskiego, nie chce takich kontroli wprowadzić, ponieważ cała Platforma Obywatelska wspiera politykę proimigracyjną. Plan Tuska i Trzaskowskiego zakłada sprowadzenie setek tysięcy nielegalnych imigrantów, tak zwanych inżynierów z Afryki. Właśnie dlatego nie chcą wprowadzenia kontroli granicznych. Zmuszają i szantażują samorządy, aby zgadzały się na tworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców, a de facto Centrów Przyjmowania Nielegalnych Imigrantów. Jednocześnie ograniczają informowanie społeczeństwa przez media głównego nurtu III RP, by Polacy nie dowiedzieli się, że dosłownie za ich płotami i domami powstają ośrodki dla nielegalnych imigrantów, przesyłanych nam w ramach politycznego porozumienia Tusk–Trzaskowski–Berlin.

Dlatego organizujecie też marsz przeciwko nielegalnej migracji?

Rafał Trzaskowski to ambasador nielegalnej imigracji. Dlatego 10 maja w Warszawie spotykamy się na Wielkim Marszu przeciwko niekontrolowanej migracji, by zaprotestować przeciwko polityce i horrorowi, który w Polsce szykują i realizują Tusk oraz Trzaskowski.

Czy uważa Pan, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, Donald Tusk rozpocznie politykę otwartych drzwi?

Ta polityka otwartych drzwi już trwa, jest przygotowywana. W 2024 roku sprowadzono już co najmniej 10 tysięcy nielegalnych imigrantów. Chcę też zwrócić uwagę, że w województwie opolskim żyje ponad 100 tysięcy opolskich Niemców, a za chwilę liczba nielegalnych imigrantów z Afryki będzie większa. Wkrótce największą mniejszością narodową w Polsce, po Ukraińcach, będą przybysze z krajów afrykańskich. To wszystko grozi Polsce właśnie za sprawą Tuska i Trzaskowskiego. Głos oddany na Rafała Trzaskowskiego to w istocie głos na sprowadzenie setek tysięcy nielegalnych imigrantów.

