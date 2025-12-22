Finlandia chce wprowadzić egzamin na obywatelstwo

Według komunikatu resortu, test na obywatelstwo ma na celu sprawdzenie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa i podstawowych zasad obowiązujących w Finlandii.

Jakie pytania na teście na obywatelstwo?

Pytania mają dotyczyć m.in. "wartości i kluczowych przepisów fińskiego społeczeństwa, praw podstawowych i praw człowieka, równości, równości płci oraz fińskiej historii i kultury". Egzamin będzie przeprowadzany elektronicznie w języku fińskim lub szwedzkim.

– Warunki uzyskania obywatelstwa zostały już zaostrzone. Wprowadzenie egzaminu na obywatelstwo dodatkowo wzmacnia podejście, zgodnie z którym, aby uzyskać obywatelstwo, należy udowodnić udaną integrację z fińskim społeczeństwem i znajomość jego wartości – powiedziała Mari Rantanen, szefowa MSW.

Finlandia zmienia przepisy

Wprowadzenie egzaminu jest częścią szerszej reformy ustawy o obywatelstwie, zaostrzającej warunki jego uzyskania. Uwagi do projektu będą przyjmowane do końca lutego 2026 r. Proponowane zmiany mają wejść w życie na początku 2027 r.

Test będzie przeprowadzać Fińska Służba Imigracyjna (Migri), odpowiedzialna za kwestie imigracji, azylu, uchodźców i obywatelstwa.

