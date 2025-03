Mentzen uderza w Trzaskowskiego. Opublikował nagranie

Rafał Trzaskowski, który w ostatnim czasie wypowiada się dość powściągliwie na tematy związane z migracją, jeszcze kilka lat temu deklarował jednoznaczne poparcie dla planów Komisji Europejskiej ws. wejścia w życie paktu migracyjnego. Jak mówił w rozmowie z RMF FM, "decyzja jest nieodwracalna".

Co mówił o przymusowej relokacji kandydat KO?

– Trzeba będzie wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć na propozycję KE – zapewniał Trzaskowski.

Jak twierdził obecny prezydent Warszawy, "w pewnym sensie nasze zaangażowanie w ten plan jest wykupieniem pewnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek tego, gdyby się – nie daj Boże – coś pogorszyło".

– Będziemy mieli cały plan, wtedy prawdopodobnie Polska będzie gotowa na wzięcie na swoje barki większych obciążeń – mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Mentzen: Powstrzymajmy Trzaskowskiego!

Właśnie nagranie z tą wypowiedzią przypomniał w mediach społecznościowych kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen.

"Trzaskowski pozwoli na masowe migracje. Grzecznie dostosuje się do Paktu migracyjnego. Jego zwycięstwo to koniec spokojnej i bezpiecznej Polski, jaką znamy!" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja.

"Zatrzymajmy migracje, powstrzymajmy Trzaskowskiego!" – dodał.

Bosak: Polska ma prawo prowadzić taką politykę migracyjną, jaką chce

W podobnym tonie wypowiedział się w rozmowie z Radiem Plus wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk podkreślił, że państwo polskie ma prawo prowadzić politykę migracyjną tak, jak chce i wpuszczać albo nie wpuszczać takich migrantów, jakich chce. Jego zdaniem najlepiej pasują do Polski ewentualni migranci z państw chrześcijańskich, niezależnie do tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. – Jeżeli chcemy się stać krajem kulturowo bliskim islamowi, muzułmańskim, z elementami szariatu, to należy zaprosić jak najwięcej muzułmanów. Jest ich w świecie ogromna liczba, w związku z czym jesteśmy w stanie całą Polskę zasiedlić muzułmanami – powiedział Bosak.

Polityk podkreślił, że Konfederacja chce, żeby nasz kraj pozostał państwem polskim, europejskim i chrześcijańskim, zatem imigranci z państw muzułmańskich nie powinni być wpuszczani do Polski, nie licząc zupełnie wyjątkowych przypadków. – Ci, którzy są na tymczasowym prawie pobytu, należy pozwolić, aby im to prawo wygasło, a następnie poprosić ich o opuszczenie naszego kraju – zwrócił uwagę Bosak.

