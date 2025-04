Faworyt Andrzeja Dudy? Padło jedno nazwisko

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował na początku stycznia, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Marszałek przekazał, że taki termin oznacza ewentualną drugą turę 1 czerwca 2025 roku.

Zbliżające się głosowanie rodzi szereg pytań, w tym również o ewentualne poparcie urzędującej głowy państwa dla jednego z kandydatów.

Paprocka: Prezydent konsekwentnie wskazywał na Nawrockiego

Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta RP, odniosła się do kwestii zbieżności światopoglądowej Andrzeja Dudy z jednym z kandydatów.

– Pan prezydent kilkakrotnie w publicznych wypowiedziach, wywiadach mówił do którego kandydata jest mu najbliżej, spojrzenia na państwo pod względem wartości. Pan prezydent wskazywał konsekwentnie zawsze prezesa Karola Nawrockiego – powiedziała Paprocka na antenie Radia Zet.

Prezydencka minister odniosła się również do kwestii spotkań głowy państwa z kandydatami.

– Naprawdę zgodnie z deklaracjami pana prezydenta, drzwi do Pałacu są otwarte. Pytanie tylko, czy jest wola spotkania z drugiej strony. Na ten moment nie mam takiej wiedzy, Rafał Trzaskowski był na którychś uroczystościach, już nie pamiętam w tej chwili, gościł w Pałacu, ale nie sądzę, żeby zabiegał o takie spotkanie – mówiła Małgorzata Paprocka.

Spotkanie Duda-Mentzen. Zaskakujące słowa

18 marca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotkał się z kandydatem Konfederacji na prezydenta Sławomirem Mentzen. – Umówiliśmy bardzo dużo tematów, przede wszystkim skupiliśmy się na sprawie obecnie najważniejszej, bezpieczeństwa państwa polskiego w tej bardzo szybko zmieniającej się sytuacji zagranicznej. Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym. Wymienialiśmy się uwagami, często bardzo zbieżnymi, na temat polityki obecnego rządu i pewnych problemach, mankamentach – poinformował współprzewodniczący Konfederacji podczas konferencji prasowej.

– Wymieniliśmy też parę zdań, może nawet trochę więcej niż parę zdań, na temat tego, jakie powinny być relacje między prezydentem a premierem. Jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny za to, że udzielił mi kilku dobrych rad, które mam nadzieję przydadzą mi się przez następne miesiące i lata – dodał.

Sławomir Mentzen wrócił do tematu spotkania z prezydentem podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim na kanale Rymanowski Live na YouTube. – Prezydent Andrzej Duda powiedział mi, że jest dwóch kandydatów, co do których chciałby, żeby jeden z nich wygrał i że wyobraża sobie poparcie każdego z nich – ujawnił. Współprzewodniczący Konfederacji przyznał jednocześnie, że głowie państwa bliższa jest jednak kandydatura popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego. – Byłoby dziwne, gdyby było inaczej. W końcu wywodzi się z szeregów PiS – zauważył polityk.

Jednocześnie Mentzen zaprzeczył medialnym doniesieniom o ewentualnym wspólnym rządzie Konfederacji i PiS, na którego czele miałby stanąć... Andrzej Duda.

