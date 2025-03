"Nie zgodzę się. To nie jest dobry model dla Polski". Nawrocki reaguje na propozycję Mentzena

Kandydat Konfederacji był w środę gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Sławomir Mentzen stwierdził, że jest zwolennikiem wprowadzenia opłat za studia.

– Najlepsze uniwersytety na świecie są prywatne. Najlepsza wyższa edukacja jest w państwach, gdzie się płaci czesne. Wydaje mi się, że osiągnęlibyśmy wyższy poziom edukacji wtedy, kiedy studia byłyby płatne – powiedział.

– Obecny system, w którym mamy studia płatne oraz studia darmowe, prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia. Co więcej, za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne – dodał.

Nawrocki mówi "nie"

Na deklarację Mentzena zareagował Karol Nawrocki. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta zadeklarował, że jeśli wygra wybory, nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie opłat za studia.

– Płatne studia byłyby dużym błędem. Młodym ludziom byłoby jeszcze trudniej zdobyć wykształcenie i sukces. Prezydent Rzeczpospolitej powinien robić wszystko, co w jego mocy, żeby zmniejszać nierówności społeczne, a nie je pogłębiać. Dlatego głosując na mnie macie gwarancję, że studia w państwowych uczelniach pozostaną bezpłatne, a młodzi ludzie nie będą wchodzili w dorosłość z wielkimi kredytami studenckim – powiedział prezes IPN na nagraniu zamieszczonym w sieci.

twitter

Mentzen zyskuje w sondażach

W sondażu przeprowadzonym przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu pytano Polaków czy Sławomir Mentzen ma realne szanse na wejście do II tury w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Niemal połowa badanych tak uważa. Aż 49,51 proc. respondentów jest zdania, że Mentzen może wyprzedzić Karola Nawrockiego. Przeciwników takiej opinii jest zdecydowanie mniej. 33,14 proc. ankietowanych uważa, że kandydat Konfederacji nie ma szans na drugą turę. Z kolei 17,36 proc. uczestników sondażu nie ma jeszcze wyrobionego zdania.

Czytaj też:

Debata Trzaskowski - Nawrocki. Polacy wskazali faworytaCzytaj też:

Hołownia zgadza się na debatę. Cztery pytania do Mentzena