Minister popiera podatek od mieszkań. "Mówię z całą odpowiedzialnością"

– Podatek katastralny – i tu mówię z całą odpowiedzialnością – ten rząd nie ma tego w umowie koalicyjnej i nie ma zobowiązania, żeby to się zdarzyło. Moje prywatne zdanie jest takie, że od trzeciego mieszkania ten podatek powinien być. Ile osób w Polsce ma trzy mieszkania i więcej? 0,8 proc. – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w TVP Info.

W jej opinii kluczem do tego jest "polityka prorozwojowa". – Jeżeli opodatkujemy tę małą grupę społeczną, która ma trzy i więcej mieszkania, to jest impuls zniechęcający do inwestowania w beton, zachęcający do inwestowania w startupy, w firmy, w gospodarkę, w rozwój. Chodzi o to, żeby pieniądz nie grzęznął w betonie, a żeby szedł w rozwój. A beton, czyli mieszkania służą do mieszkania właśnie, czyli jak ludzie będą zniechęceni do tego, żeby inwestować w mieszkania, to inni będą mogli po godnej cenie te mieszkania kupić" – wyjaśniła minister.

W lutym wiceminister finansów Jarosław Neneman informował, że resort nie prowadzi żadnych prac zmierzających do wprowadzenia podatku katastralnego.

Podatek katastralny. Jakie byłyby konsekwencje takiego podatku?

Przypomnijmy, że podatek katastralny to rodzaj podatku od nieruchomości, którego wysokość jest obliczana na podstawie wartości rynkowej danej nieruchomości, a nie jej powierzchni czy innych stałych parametrów. Patrząc na drastyczne ceny mieszkań w Polsce, łatwo policzyć, że taki podatek może być bardzo wysoki.

W Polsce nie obowiązuje podatek katastralny, tylko podatek od nieruchomości naliczany według stawek za metr kwadratowy, jednak co jakiś czas pewne kręgi wysuwają postulaty dotyczące wprowadzenia katastru.

Wprowadzenie katastru zarekomendował Polsce Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wprowadzenie progresywnego podatku od nieruchomości sugeruje Polsce Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Krytycy tego rozwiązania wskazują, że podatek może mieć nieprzewidywalne konsekwencje – jest nieproporcjonalnie wysoki, antyrozwojowy oraz może zostać przerzucony na osoby biedniejsze, które wynajmują mieszkania. Wprowadzenie podatku katastralnego wiązałoby się też z olbrzymimi kosztami dla państwa, gdyż oznaczałoby konieczność wyceny de facto niemal wszystkich nieruchomości w kraju.

