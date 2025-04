1000-lecie Królestwa Polskiego w Krakowie! Wielki Marsz, piknik rodzinny i konferencja historyczna

1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski to doskonała okazja do pokazania światu jak bardzo my – Polacy – jesteśmy dumni z naszej historii i naszych przodków oraz jak wiele znaczą dla nas słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Właśnie dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wraz z innymi organizacjami patriotycznymi, w ramach Społecznego Komitetu im. Bolesława Chrobrego, przygotowuje w Krakowie uroczyste obchody tego Millenium, które odbędą się 12 kwietnia (sobota). Poniżej program krakowskich obchodów 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski Godz. 10.00

Msza Święta

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Kopernika 19 Godz. 12.00

Marsz Tysiąclecia

Rozpoczęcie na placu Matejki, zakończenie: plac Wielkiej Armii Napoleona Godz. 13.00

Piknik rodzinny

plac Wielkiej Armii Napoleona Godz. 16.00

Konferencja historyczna

Hotel Golden Tulip, ul. Krakowska 28 Prelekcje wygłoszą między innymi: Ks. prof. Tadeusz Guz (KUL) „Królewskość czy demokratyczność Polski? Refleksje wokół tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski” Piotr Doerre (SKCh im. Ks. Piotra Skargi) „Królewski szczep piastowy? Zaprzepaszczone dziedzictwo polskiej monarchii” dr Marcin Śrama (UAM w Poznaniu) „Bolesław Chrobry i jego koronacja w piśmiennictwie polskim czasów saskich i stanisławowskich” Sergiusz Muszyński („Nowy Ład”) „Monarchia a nacjonalizm. Wybrane aspekty nowej postaci reakcjonizmu” Tomasz Goździk („Myśl Konserwatywna”) „Bolesław Chrobry w perspektywie polskich monarchistów” Więcej informacji na stronie: https://akcje.piotrskarga.pl/komitet-chrobrego/?ka=007903