Przyznano nagrody "Do Rzeczy" – "Kochać i chronić"

Nagrodzone zostały najlepsze inicjatywy, organizacje oraz firmy z Małopolski działające na rzecz ochrony dzieci i młodzieży. Wyróżnienia skierowano do tych, którzy w szczególny sposób wspierają i dbają o wychowanie dzieci.

– Chcieliśmy podczas tej gali docenić wszystkich tych, którzy mają odwagę przekazywać wartości i trwać przy tym, co najważniejsze, co stałe dla społeczeństwa i polskiej kultury – podkreślił w mowie otwierającej galę „Kochać i Chronić”, Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego, Łukasza Smółki.

Wydarzenie uświetnił występ Pauliny Sobczyk, utalentowanej skrzypaczki, absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, a poprzedziła je debata pod hasłem: „Reforma czy destrukcja? Jakiej edukacji potrzebują Polacy”.

W kategorii „Działacz Społeczny” Kapituła przyznała nagrodę śp. Pawłowi Królowi, muzykowi, wiolonczeliście, który swoje powołanie odnalazł w pracy na rzecz młodzieży. Zmarły w 2021 roku działacz – społecznik tworzył filmy promujące wartości rodzinne oraz te o zagrożeniach cywilizacyjnych. – Paweł był działaczem, który umiał jednoczyć ludzi, obdarzał ludzi empatią i działał w zakresie zarówno edukacji prorodzinnej, jak i profilaktyki – wspominała ze sceny matka Pawła, Teresa Król.

Nagroda w kategorii „Bezpieczeństwo" trafiła do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach. W małej społeczności, gdzie tradycja i współczesność łączą się harmonijnie, ta jednostka strażacka stanowi wzór zaangażowania. Od początku swojej działalności zdobywała liczne sukcesy, w tym ostatnio wicemistrza świata podczas Międzynarodowej Olimpiady we Włoszech w 2024 roku.

Podczas gali uhonorowano również szkoły, które nie tylko edukują, ale też pielęgnują pamięć historyczną i wartości patriotyczne. W kategorii „Szkoła” nagroda powędrowała do Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Placówka od lat z zaangażowaniem kultywuje pamięć o trudnej historii Polaków zesłanych na Syberię. Uczniowie biorą udział w wydarzeniach historycznych, tworzą projekty dokumentalne, uczą się szacunku do przeszłości, dzięki czemu historia przestaje być dla nich tylko podręcznikową opowieścią, a staje się realnym dziedzictwem.

Nagrodę w kategorii „Szkoła Wyższa” otrzymał Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W tym przypadku doceniono przede wszystkim wszechstronne kształcenie, promujące jednocześnie humanizm, tolerancję oraz odpowiedzialność społeczną. –Towarzyszy nam fundament humanitas i średniowieczne dążenie do prawdy. Wbrew przeszkodom, idziemy do przodu – mówił ze sceny prof. Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrodę w kategorii „Promocja Zdrowia" otrzymała Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Dzięki licznym akcjom prozdrowotnym, współpracy z placówkami medycznymi i dynamicznemu podejściu do kształcenia uczelnia placówka szczególnie wyróżnia się na mapie edukacyjnej Polski – jest swoistym centrum wiedzy, profilaktyki i zdrowego stylu życia. – Piękne słowa kochać, chronić, miłować. Są jednak dziś coraz mniej zauważalne – ubolewał, ale i serdecznie dziękował prof. Tadeusz Tuszyński, rektor uczelni.

Mieczysław Czytajło, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie odebrał statuetkę w kategorii: „Młodzieżowy Dom Kultury”. Kapituła doceniła to wyjątkowe miejsce w Krakowie, które już od dziesięcioleci wspiera rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. To przestrzeń, w której młodzi artyści mogą rozwijać swoje zdolności wokalne, plastyczne, teatralne czy muzyczne, zdobywając jednocześnie pewność siebie i umiejętność pracy zespołowej.

Natomiast Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” otrzymała nagrodę w kategorii, która wyróżnia działania fundacji wspierających rozwój, edukację oraz zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży. Działalność „Archezji” opiera się na promowaniu profilaktyki, edukacji oraz budowaniu trwałych relacji międzyludzkich. Jej autorskie programy pomogły już tysiącom uczniów, nauczycieli i rodziców zrozumieć, jak radzić sobie ze stresem, odnajdywać radość i czerpać zaufanie do własnych możliwości. (kategoria „Fundacja")

Podczas gali dostrzeżono również wyjątkowe inicjatywy muzyczne wspierające rozwój talentów oraz wzmacniające lokalne tradycje. W kategorii „Muzyka” statuetka za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu kultury muzycznej oraz kształtowanie kolejnych pokoleń powędrowała do młodych muzyków – zespołu Mała Armia Janosika.

W kategorii wyróżniającej osiągnięcia literackie, nagrodę otrzymała Justyna Chłap-Nowakowa za zbiór wierszy „Opowieści Złotego Kota” („Literatura"). Doceniono przede wszystkim to, że autorka potrafi mistrzowsko połączyć literacki kunszt z głębokim przesłaniem, tworząc poezję, która trafia prosto do serc czytelników. Jej twórczość to opowieści pełne emocji, miłości do natury, tradycji oraz wartości, które powinny być pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. – Jeśli nie obronimy dzieci i prawdy, to jaki będzie sens naszego życia – podkreślała podczas gali poetka.

Laureatem nagrody „Biznes Przyjazny Dzieciom” został największy Park Rozrywki w Polsce – Energylandia. Kapituła doceniła właścicieli tej firmy za to, że udowadniają, iż świat biznesu może harmonijnie współistnieć z misją społeczną, dając wsparcie rodzinom w codziennych wyzwaniach. Energylandia to 133 atrakcje, w tym 28 dedykowanych najmłodszym – miejsce, które nie tylko bawi, ale także integruje pokolenia, tworząc wyjątkową atmosferę rodzinnej bliskości.

Nagrodę specjalną „Do Rzeczy” za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży otrzymała Barbara Nowak, Radna Województwa Małopolskiego. W laudacji podkreślono, że dzięki swojej nieustępliwości i ogromnej pracy wpłynęła na liczne zmiany systemowe, które poprawiły jakość kształcenia. A także, że organizowane przez nią inicjatywy edukacyjne oraz akcje społeczne na trwałe wpisały się w krajobraz działań prorodzinnych w naszym kraju. – Ważne, by to co złe zniknęło. Ale stanie się to dopiero, gdy wszyscy będziemy aktywni w czynieniu dobra – podkreślała Barbara Nowak.

Nagrody wręczali: Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Wydarzenie zwieńczył koncert muzyczny.