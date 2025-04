Ksiądz oskarżony o molestowanie. Jego prace są zakrywane

W lipcu ub.r. ordynariusz diecezji Tarbes-Lourdes bp Jean-Marc Micas zapowiedział, że mozaiki ks. w Lourdes powinny zostać ostatecznie usunięte, choć nie nastąpi to natychmiast i nie jest równoznaczne z ich zniszczeniem.

Decyzja ws. mozaik byłego jezuity

W 2023 roku powołał on specjalną komisję, która miała zdecydować o przyszłości prac wykonanych przez byłego już słoweńskiego jezuitę. W jej skład weszły osoby świeckie i duchowne, mające różne poglądy i doświadczenia, m.in. sędzia, prawnik specjalizujący się w prawach autorskich, specjaliści od sztuki sakralnej, przedstawiciele francuskiego episkopatu i ofiary wykorzystywania seksualnego w Kościele. Okazało się, że aby usunąć mozaiki, nie trzeba ich niszczyć, ponieważ nie są przyklejone do bazyliki Matki Bożej Różańcowej.

Ordynariusz Lourdes przyznał, że mozaiki Rupnika są dla ofiar wykorzystywania seksualnego przeszkodą w przyjeździe do tego maryjnego sanktuarium.

– Trzeba minąć te mozaiki, aby wejść do bazyliki Matki Bożej Różańcowej, ponieważ pokrywają one fasadę i drzwi. Trzeba także stawić im czoło przechodząc przez plac, aby dostać się do groty [Massabielskiej – miejsca objawień Matki Bożej z 1858 roku – KAI], ponieważ zdobią one rampy prowadzące do bazyliki. Ofiary opisywały mi tę rzeczywistość jako dwa ramiona oprawcy, obejmujące je i budzące w nich absolutnie przerażającą traumę. Niestety wiele z nich mówiło, że zamiast doświadczyć tam ramion Niepokalanej obejmującej swe dzieci, doświadczały molestujących je ramion ks. Rupnika – powiedział bp Micas.

"Nic nie powinno przeszkadzać ofiarom"

Hierarcha zaznaczył, że Lourdes jest miejscem miłosierdzia i odnowy, gdzie ludzie skrzywdzeni przez życie i przez Kościół muszą zajmować centralne miejsce. – To jest szczególna łaska tego sanktuarium: nic nie powinno przeszkadzać ofiarom w odpowiedzi na orędzie Matki Bożej zapraszającej ich do przybycia tutaj na pielgrzymkę – dodał biskup.

Sanktuarium w Lourdes nie jest jedynym miejscem, gdzie dzieła ks. Rupnika oraz jego współpracowników stały się problemem. Warsztat Rupnika odpowiadał za projekty dla ponad 230 przestrzeni liturgicznych na całym świecie, w tym dla Fatimy, Watykanu, sanktuarium w Waszyngtonie, bazyliki przy grobie św. Ojca Pio i krakowskiego sanktuarium św. Jana Pawła II. Większość tych mozaik znajduje się w Europie (213), zwłaszcza we Włoszech (111, w tym 57 w Rzymie i okolicy).

