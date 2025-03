Jezuita oskarżony o molestowanie. Zakon oferuje zadośćuczynienie

To pierwszy krok ze strony Towarzystwa Jezusowego w kierunku zadośćuczynienia ofiarom kapłana. Jak informuje agencja Ansa, jezuici wyrażają "ufność, że proces uzdrowienia i wewnętrznego pojednania jest możliwy, pod warunkiem, że istnieje również ścieżka prawdy i rozpoznania z naszej strony".

"Wyciągnięta dłoń"

Laura Sgrò, prawniczka pięciu ofiar, podziękowała o. Verschuerenowi i jezuitom za to, co nazwała "jasnym, mocnym i konkretnym gestem" zadośćuczynienia. Zaapelowała do watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, która zajmuje się śledztwem w sprawie byłego zakonnika, do ostatecznego postawienia go w stan oskarżenia i "przywrócenia godności ofiarom" – informuje agencja Associated Press.

W e-mailu, przesłanym do Associated Press, o. Verschueren potwierdził, że w listach proszono ofiary, "aby przekazały, czego teraz potrzebują i jak możemy zaspokoić tę potrzebę". Jezuita nazwał ten gest "wyciągniętą dłonią" oferowaną dyskretnie i indywidualnie.

"Każda droga do zadośćuczynienia będzie całkowicie zależała od zaproszonej osoby. Konkrety pojawią się w późniejszym czasie" – powiedział agencji AP, dodając, że jezuici również muszą uczyć się od ofiar, aby takie nadużycia się nie powtórzyły.

Dochodzenie i zarzuty

Ks. Marko Rupnik, twórca mozaik w świątyniach na całym świecie, został wydalony z zakonu jezuitów w 2023 r., po tym, jak nie podporządkował się podjętym względem niego decyzjom, podjętym po przeprowadzonym przez jezuitów dochodzeniu, w którym stawiane mu zarzuty uznano za wysoce wiarygodne. Sam ks. Rupnik do tej pory nie odniósł się publicznie do stawianych mu zarzutów.

Obecnie, na wniosek papieża Franciszka, sprawą zajmuje się Dykasteria Nauki Wiary. Jak informuje Associated Press, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kard. Victor Manuel Fernández, powiedział dziennikarzom w zeszłym tygodniu, że trwają działania mające na celu skompletowanie składu sędziów, którzy zajmą się tą sprawą.

Czytaj też:

Dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnymCzytaj też:

Synod Generalny Kościoła Anglii szuka odpowiedzi na skandale seksualne