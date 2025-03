W Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu odbyło się specjalne nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz Msza Święta.

– Jeśli jest ktoś, kto wyciąga grzech na światło dzienne, jeśli jest ktoś, kto wytyka błędy i przestępstwa Kościołowi, to jest nim przede wszystkim sam Bóg – powiedział ks. Gaik. – To On, Stwórca Wszechświata, wykazuje swojemu stworzeniu, które miało mu służyć, jego hipokryzję. Bóg z pewną dozą sarkazmu zwraca się do przewrotnego ludu, który sam wybrał: „szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, proszą Mnie o sprawiedliwe prawa”. A tymczasem sami tego prawa nie przestrzegają – mówił duchowny.

Modlitwa i post

Kaznodzieja zaznaczył, że taka postawa jest „działaniem pod publiczkę” oraz „by się Bogu przypodobać”. Wskazał, że prawdziwy post i umartwienie ma polegać na wyjściu do drugiego człowieka i wyciągnięciu pomocnej ręki do potrzebującego. Dodał, że potrzebna jest modlitwa i wołanie do Boga o Jego sprawiedliwość.

– Do tego dołóżmy praktykę postu, wyrzeczenia. Wielu ze skrzywdzonych czuje się jak w dzisiejszej ewangelii. Przed doświadczeniem skrzywdzenia żyli jak ci goście weselni, pełni radości, bez trosk i zmartwień. W momencie ktoś jakby im zabrał pana młodego, a od tej pory są pełni smutku, bólu, cierpienia. Potrzebują tych, którzy będą razem z nimi „pościć”, razem z nimi nieść, dzielić krzyż krzywdy – powiedział ks. Gaik.

Kazanie zakończył słowami pocieszenia, że wszystko może prowadzić do zmartwychwstania – bóle, cierpienia, nieprzyjemne doświadczenia, krzywdy, zranienia czy ból po wykorzystaniu seksualnym.

Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym jest obchodzony corocznie w I piątek Wielkiego Postu.

