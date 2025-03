"Kłamali, kłamią i będą kłamać". Nawrocki uderza w Służbę Więzienną

Rzecznik Służby Więziennego ppłk Arleta Pęconek powiedziała w rozmowie z portalem Onet.pl, że "w latach 2011 — 2017 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej nie gościli w Areszcie Śledczym w Gdańsku z pogadankami, prelekcjami, wykładami dla osadzonych".

Na jej słowa zareagował rzecznik IPN Rafał Leśkiewicz, który opublikował post ze zdjęciami, dokumentującymi prelekcję w Areszcie Śledczym w Gdańsku, prowadzoną przez Michała Sempołowicza. Do wydarzenia doszło w 2013 roku.

Nawrocki: Służba Więzienna dołączyła do sztabu Trzaskowskiego

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki.

"Służba Więzienna za sprawą rzeczniczki dołączyła oficjalnie do sztabu mojego głównego kontrkandydata. To już kolejna instytucja państwa polskiego – obok NIK, Prokuratury, stołecznego ratusza, rządowej telewizji etc. – która dokłada wszelkich starań, aby Rafał Trzaskowski czuł się komfortowo" – napisał Nawrocki na portalu X. "Polski tylko szkoda. Instytucji szkoda i dobrych ludzi w nich pracujących" – dodał.

Prezes Instytutu zaznaczył, że "IPN był w latach 2011-2017 ze swoją ofertą w Areszcie Śledczym w Gdańsku". "Byłem też ja (jako pracownik IPN, w lutym 2014 i nie tylko)" – podkreślił Nawrocki.

Kandydat na prezydenta: Powinna tym się zając prokuratura albo Najwyższa Izba Kontroli

Kandydat na prezydenta zauważył, że "jak SW – w czasach gdy rządziła Platforma Obywatelska (2014) – nie wiedziała, kto był, a kto nie był w Areszcie Śledczym, to powinna się tym chyba zająć Prokuratura". "Albo NIK" – dodał.

"Kłamali, kłamią i będą kłamać. Dlatego musimy wygrać" – czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

