Nawrocki uczula, by nie odwracać uwagi. Migranci wchodzą od zachodu

Podczas spotkania z mieszkańcami Żuromina Karol Nawrocki odniósł się do sobotniej wizyty premiera Donalda Tuska w województwie podlaskim, przy granicy Polski z Białorusią. Polityk nawiązał do sytuacji na granicy zachodniej przez którą nielegalnych migrantów wwożą do Polski Niemcy. Uruchomili w tym celu specjalny ośrodek przy granicy.

Na granicy z Białorusią premier Tusk wygłosił przemówienie do mediów. Oznajmił m.in., że każda osoba uczestnicząca w procederze nielegalnego przemycania ludzi jest częścią "bardzo brudnego biznesu". Premier pochwalił za skuteczność zatrzymań nielegalnych przekroczeń żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji, podkreślając, że to efekt ich determinacji. Skuteczność ma obecnie wynosić 98 procent. Polityk mówił też o Tarczy Wschód i mobilizowaniu Europy do finansowania ochrony polsko-białoruskiej granicy.

Nawrocki: Zachodnia granica nie jest strzeżona

Kandydat PiS wyraził zaniepokojenie faktem, że konferencja premiera miała miejsce "w momencie, gdy przez zachodnią granicę Polski napływa fala nielegalnych migrantów, a państwo nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie jej ochrony".

– Nie możemy rozgrywać bezpieczeństwem na wschodzie bezpieczeństwa na zachodzie Polski. Nie możemy w momencie, gdy nielegalni migranci przekraczają naszą zachodnią granicę, odciągać w brutalny, propagandowy sposób uwagi opinii publicznej od naszej zachodniej granicy, która nie jest strzeżona przez państwo polskie, a jest strzeżona przez polskich patriotów, którym dziękuję, że są na granicy polskiej – powiedział Nawrocki.

Nawrocki przypomniał jeden ze swoich postulatów, mianowicie powołanie urzędu ds. walki z nielegalną imigracją, który – jego zdaniem – powinien zostać utworzony na bazie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Polityk jest też przeciwnikiem paktu migracyjnego UE. – Pakt migracyjny trzeba jednostronnie wypowiedzieć. Jako obywatelski kandydat na prezydenta RP, jako przyszły prezydent RP, gwarantuję państwu, że jestem za jednostronnym wypowiedzeniem paktu migracyjnego – zapewnił Karol Nawrocki w trakcie briefingu prasowego w grudniu w Minkowicach.

