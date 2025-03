Wipler ujawnił, kogo poprze w drugiej turze. Padła jasna deklaracja

Poseł Konfederacji był gościem w Telewizji Republika. Tematem rozmowy były nadchodzące wybory prezydenckie. Wipler podkreślił, że w drugiej turze dla kandydata prawicy kluczowe będzie poparcie bliskich ideowo kandydatów.

Wipler: Najważniejsza jest druga tura

– Gdyby łączny wynik dwóch prawicowych kandydatów, czyli Mentzena i Nawrockiego, plus, jak myślę, Brauna, Stanowskiego, Jakubiaka, jak to sobie zsumujemy, wynosiłby 51, 52, 53 procent, to optymistycznie patrzę na drugą turę, bo ona jest najważniejsza – zaznaczył polityk.

Zdaniem Wiplera "pierwsza tura to jest moment, w którym Polacy, zwłaszcza wyborcy prawicy, mają wybrać tego kandydata, który będzie miał największe szanse powstrzymać Trzaskowskiego". Jak dodał, chodzi o to, "żeby Tusk nie miał całości władzy".

– Ja mogę tutaj jasno i klarownie powiedzieć, że zrobię, co się da z moimi kolegami i koleżankami, aby w tej drugiej turze był Sławomir Mentzen, ale gdyby był tam Karol Nawrocki, to on będzie miał mój głos. To jest ten moment, że trzeba zacząć składać dwustronnie tego rodzaju deklaracje – stwierdził poseł Konfederacji.

Kolejny sondaż na korzyść Mentzena

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu pytano Polaków czy Sławomir Mentzen ma realne szanse na wejście do II tury w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Niemal połowa badanych tak uważa. Aż 49,51 proc. respondentów jest zdania, że Mentzen może wyprzedzić Karola Nawrockiego. Przeciwników takiej opinii jest zdecydowanie mniej. 33,14 proc. ankietowanych uważa, że kandydat Konfederacji nie ma szans na drugą turę. Z kolei 17,36 proc. uczestników sondażu nie ma jeszcze wyrobionego zdania.

Najwięcej osób przekonanych o szansach Mentzena jest wśród wyborców Konfederacji – aż 84 z nich uważa, że lider Nowej Nadziei może wejść się do II tury. Podobnie uważa 50,3 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie uważa 54,2 proc. wyborców Trzeciej Dogi. Takiego samego zdania jest z kolei 36,4 proc. osób popierających KO oraz 43,8 proc. zwolenników Lewicy.

