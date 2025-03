Baerbock w Syrii: Niemcy potrzebują więcej imigrantów

Pomimo bardzo poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez nowy tymczasowy rząd Syrii, Berlin otworzył ambasadę w Damaszku. W niedzielę na uroczystości otwarcia placówki pojawiła się Annalena Baerbock ze skrajnie lewicowej partii Zielonych.

Baerbock chce więcej migrantów

– Niemcy to kraj o niezbyt wysokim wskaźniku urodzeń, więc potrzebujemy migrantów, w przeciwnym razie nasz kraj w przyszłości nie będzie już funkcjonował – powiedziała Baerbock, cytowana przez sueddeutsche.de.

Polityk nadmieniła, że rządowi federalnemu najbardziej zależy na migrantach potrafiących posługiwać się językiem niemieckim. Dlatego na całym świecie Niemcy starają się otwierać własne szkoły i uniwersytety.

Przypomnijmy, że 19 marca rząd Niemiec zatwierdził kandydaturę Baerbock na przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Już po wyborach. Niemcy ściągając Afgańczyków

Niemcy od lat zmagający się z rezultatami polityki otwarcia na masową migrację nie przestali wpuszczać migrantów.

Przykładowo, już dwa dni po wyborach do Bundestagu wznowiono transport nielegalnych imigrantów drogą lotniczą z Afganistanu do Niemczech.

W reakcji w liście otwartym do kanclerza Olafa Scholza Niemiecki Związek Zawodowy Policji (DpolG) zaapelował o natychmiastowe wstrzymanie federalnego programu sprowadzania do kraju Afgańczyków. Bezpośrednim asumptem są kolejne loty czarterowe z Pakistanu do Berlina w ramach tzw. Federalnego Programu Przyjęć.

Szef Federalnej Policji Niemieckiej (DPolG), Heiko Teggatz, napisał: "Biorąc pod uwagę obecną, niezwykle napiętą sytuację bezpieczeństwa w odniesieniu do terroryzmu islamistycznego, uważam taką procedurę za niedopuszczalną".

