Nagranie z ośrodka dla migrantów w Niemczech. Do Polski "minimum 70 tysięcy rocznie"

Poseł klubu PiS Dariusz Matecki opublikował na X nagranie, na którym widać, jak wygląda niemiecki ośrodek dla nielegalnych imigrantów, z którego mają być oni przerzucani do ośrodka przy granicy z Polską. Następnie, już od marca będą przerzucani przez naszą granicę. Parlamentarzysta apeluje o nagłaśnianie sprawy.

70 tysięcy rocznie do Polski?

"Nagrania z wewnątrz ośrodka dla migrantów w Niemczech. Między innymi stąd mają być przerzucani do Polski ludzie, którzy nie dostali się z terenu Polski do Niemiec. Niemcy będą fałszować im papiery? Z tego co mówi Pani na nagraniu, minimum 70.000 migrantów rocznie ma być przerzucanych z Niemiec do Polski" – czytamy w poście, do którego załączono 8-minutowe nagranie wykonane przez panią Kingę Sójkę. W innym nagraniu Matecki pokazał swoją wizytę pod ośrodkiem przy granicy z Polską.

"Czekam na oficjalne informacje w tej sprawie od rządu Brandenburgii i polskiego rządu" – napisał Matecki.

"Jeśli pracujesz na terenie takiego ośrodka. Masz wiedzę o działaniach Niemiec w zakresie przerzutu migrantów do Polski – napisz do mnie (może być z protonmaila, jeśli chcesz zachować anonimowość!)" – przekazał poseł.

twitter

Eisenhuettenstadt. Centrum do "odsyłania" nielegalnych imigrantów

Przypomnijmy, że niemieckie władze przyspieszają przesyłanie do Polski nielegalnych imigrantów. W tym celu w Eisenhuettenstadt przy granicy z Polską powstało tzw. Centrum Dublińskie. Od początku marca nielegalni imigranci z ośrodka w Eisenhuettenstadt zaczną trafiać do Polski.

To przedsięwzięcie na razie niezwiązane z paktem migracyjnym – który jak powiedział Olaf Scholz wdroży premier Tusk – a "odesłania" mające się odbywać na podstawie Konwencji dublińskiej. Już 1 marca ośrodek ma rozpocząć działalność i zacząć wysyłać imigrantów do Polski. Według strony niemieckiej chodzi o osoby, które wcześniej ubiegały się o azyl w Polsce.

Za 10 dni rusza centrum do "odsyłania" migrantów do Polski. Będzie ich konwojować niemiecka policja

"Z naciskiem na powroty do Polski". Rząd RFN i władze Brandenburgi podpisały umowę o odsyłaniu migrantów.