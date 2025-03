Wielkie zmiany w PPK. Ważne informacje

Pracownice Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 roku. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego. PPK to jeden z niewielu programów, który nie został zawieszony po objęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica. Jak donosi Business Insider Polska, Ministerstwo Finansów chce dokonać w nim zmian, tak aby stał się jeszcze powszechniejszy. Nacisk ma zostać położony na zachęcie sektora MŚP i instytucji publicznych do większej partycypacji w programie.

Rząd przyznaje, że program się sprawdza. Są plany zmian w PPK. Chodzi o to, aby do programu zapisało się więcej osób, co zwiększy przepływ środków. – PPK pozwala na bardzo dobry zarobek, którego nie daje żadna lokata bankowa. Nie chcemy więc nikogo do programu zniechęcać, a wręcz przeciwnie. Na planowanych zmianach Polacy tylko zyskają – deklaruje przedstawiciel rządu w rozmowie z portalem wyborcza.biz.

Częstszy "autozapis" i zmiany dla osób 55+

Pierwszą propozycją jest wprowadzenie nowych zasad tzw. autozapisu. Obecnie co cztery lata dochodzi do automatycznego zapisu do programu wszystkich, którzy wcześniej z udziału w nim sami zrezygnowali. Polski Fundusz Rozwoju przekazał, że pojawił się pomysł "zwiększenia częstotliwości autozapisu".

"Zgodnie z obecnym harmonogramem kolejny autozapis powinien nastąpić w 2027 roku. Postulaty, które napływają do nas z rynku, idą w stronę skrócenia okresu, w którym autozapis się odbywa z czterech lat do trzech. W jednym z zakładanych scenariuszy oznacza to, że kolejny autozapis miałby miejsce w 2026 r." – przyznają przedstawiciele PFR.

"Skrócenie okresu autozapisu w pierwszej kolejności będzie miało wpływ na zwiększenie partycypacji, a więc liczby uczestników programu, a to z kolei zwiększa napływ oszczędności do PPK. Program to nie tylko korzyść dla pracowników z tytułu zwiększenia zabezpieczenia na emeryturę, ale jest to też napęd dla całej gospodarki i rynku kapitałowego. Dzisiaj mamy w programie ponad 33 mld zł, a spodziewamy się, że na koniec tego roku przekroczymy 40 mld zł aktywów".

Druga zmiana, która jest brana pod uwagę, dotyczy najstarszych pracowników. "Możemy potwierdzić, że wśród proponowanych zmian jest objęcie autozapisem także osób, które ukończyły 55. rok życia. Dzisiaj takie osoby do programu mogą przystąpić tylko na swój wniosek. Umożliwienie automatycznego dołączenia do PPK w przypadku tych osób ograniczy kwestie formalne związane z potrzebą złożenia dokumentów" – ocenia PFR.

