"Ważny krok do obniżenia cen prądu". Rząd przyjął projekt

"Rada Ministrów przyjęła właśnie w drodze obiegowej projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych na lądzie przedłożony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska" – poinformowała minister Paulina Hennig-Kloska za pośrednictwem platformy X.

"To ważny kroku w dążeniu rządu do obniżenia cen prądu w Polsce. Wprowadzamy rozwiązania, które będą wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł!" – stwierdziła polityk Polski 2050.

twitter

Ustawa wiatrakowa przyjęta. Wprowadzono ważną zmianę

Najważniejszą zawartą w noweli zmianą jest zniesienie wprowadzonej w 2016 r. zasady 10H i wprowadzenie 500 m jako minimalnej odległości wiatraków od zabudowań. Ponadto minimalna odległość turbiny od granicy parku narodowego ma wynieść 1500 m, a od określonych obszarów Natura 2000 – 500 m. Restrykcją tą mają zostać objęte sąsiedztwa obszarów Natura 2000 utworzone w celu ochrony siedlisk nietoperzy i ptaków. Projekt wprowadza elastyczność w lokowaniu elektrowni wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć. Obecne przepisy przewidują minimalną odległość 3H. Nowe przepisy zakładają, że już na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla konkretnej inwestycji wiatrowej, inwestor będzie mógł uzgodnić z operatorem przesyłowym mniejszą odległość. Projekt zakłada również wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji biometanu o mocy powyżej 1 MW. Pojawić się mają oddzielne aukcje dla instalacji biometanowych o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 2 MW oraz równej lub większej 2 MW.

Według założeń rządu, rozwiązania zawarte w ustawie wiatrakowej pozwolą przyczynić się do wzrostu zainstalowanej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie nawet o 60-70 proc., a inwestycje będą szansą na zwiększenie do 2030 r. potencjału wzrostu energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych o ok. 6 GW.

Czytaj też:

Trzaskowski stawia na wiatraki. "Setki miliardów na transformację energetyczną"