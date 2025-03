Trzaskowski stawia na wiatraki. "Setki miliardów na transformację energetyczną"

Kandydat KO w wyborach prezydenckich wystąpił w piątek na Forum Ekologicznym w Szczecinie. Trzaskowski przekonywał w trakcie swego wystąpienia, że konieczne jest potraktowanie transformacji energetyczną jako szansy, a nie jako zagrożenia. Jak dodał, warunkiem jest, aby cały proces był "zrobiony mądrze".

– Pod warunkiem, że setki miliardów złotych, które wreszcie płyną do Polski – bo nie muszę państwu przypominać, jak to było w poprzednich latach – zostaną zainwestowane w transformację energetyczną. Nie zostaną zmarnowane, tylko naprawdę przyczynią się do tego, że będziemy gotowi na wyzwania przyszłości – mówił dalej.

Trzaskowski: Postawmy na OZE

– Postawmy na OZE, ale postawmy z głową. Energetyka wiatrowa, zarówno lądowa, jak i morska, musi się stać filarem naszego miksu energetycznego. Ale to wymaga uproszczenia procedur administracyjnych, lepszego planowania przestrzennego, przyjmowania przepisów. To rzeczywiście znamienne, że rozmawiamy w dniu, w którym ta ustawa wiatrakowa jest przyjmowana przez rząd – mówił dalej kandydat KO w wyborach.

Trzaskowski wskazał, że konieczne jest odchodzenie polskiej gospodarki od węgla. Jak dodał, konieczne jest, aby zrobić to w sposób odpowiedzialny. – To musi być proces społeczny. Rzeczywiście ten udział w miksie energetycznym dalej jest dominujący. Jest to moment historyczny, bo jesteśmy w czołówce najbardziej emisyjnych krajów Europy – powiedział Rafał Trzaskowski.

– Jeżeli odchodzimy od węgla, to musimy to zrobić z głową, sensownie, tak żeby nie zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju. Ale również musi być to proces społeczny, uwzględniający potrzeby tych regionów, które przez lata budowały swój dobrobyt właśnie na wydobyciu węgla – zaznaczył.

