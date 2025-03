Środa załamana poparciem dla Mentzena. "Polska aż tak marnym krajem?"

Ostatnie tygodnie kampanii wyborczej zdominował Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji nie tylko umocnił się na trzecim miejscu w wyścigu, ale w niektórych sondażach zaczął wręcz doganiać Karola Nawrockiego. Cześć komentatorów jest nawet zdania, że ma on szansę przegonić kandydata PiS i wejść do drugiej tury wraz z Rafałem Trzaskowskim.

Swoimi przemyśleniami na temat całej sytuacji podzieliła się prof. Magdalena Środa. "Dumam nad wyborcami Mentzena; jak można być tak ślepym i dać się uwodzić przez drobnego cwaniaczka, o bardzo małym móżdżku i wielkich ambicjach. Nic nie wie, niewiele rozumie (z życia społecznego, ekonomii), jest ksenofobem, szowinistą i seksistą, obiecuje przy tym, nawet nie gruszki na wierzbie a cokolwiek, co akurat mu przyjdzie do głowy. Naprawdę są ludzie, którzy chcieliby go widzieć jako prezydenta??? Czy Polska jest aż tak marnym krajem, że na nic lepszego sobie nie zasłużyła?" – napisała wykładowczyni UW.

Tłumy na wiecach kandydata Konfederacji

W toku kampanii prezydenckiej kandydat Konfederacji planuje odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. Do tej pory spotkań było już ponad 200. Na razie Mentzen odwiedza głównie małe miejscowości.

Na wiecach w formule spotkań otwartych dopisuje frekwencja, co można zobaczyć na profilach Konfederacji na Facebooku i X, gdzie regularnie publikowane są zdjęcia z poszczególnych miast i miasteczek. 22 lutego w Bełchatowie odbyła się konwencja prezydencka Mentzena. Jego program jest dostępny na stronie mentzen2025.pl.

Kukiz wspiera Mentzena

Pozytywnie o polityku Konfederacji wypowiedział się natomiast Paweł Kukiz. W rozmowie z "Faktem" stwierdził, że życzy Sławomirowi Mentzenowi "wszystkiego najlepszego w walce o prezydenturę". – Uważam, że ma większe szanse w starciu z Trzaskowskim niż tak zwany kandydat obywatelski Karol Nawrocki. Jeśli Mentzen trafi do drugiej tury, a mam nadzieję, że tak się stanie, to ma mój głos! – zapewnia poseł.

