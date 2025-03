Ramadanowy rytuał w katolickim kościele koło Brukseli. "Symbol różnorodności"

W Molenbeek mieszkają osoby 140 narodowości, wyznających różne religie. Miejscowość ta dotychczas słynęła z powiązań z islamistycznym integryzmem i terroryzmem, będąc z tego powodu społecznie stygmatyzowana. Obecnie trwają starania, aby stała się Europejskim Miastem Kultury w 2030 roku jako miejsce kulturowej różnorodności.

Ramadan w Belgii. W kościele w Molenbeek zorganizowano iftar

Jasmine del Monte, dyrektorka organizacji Stronger with Words, powiedziała Euronews, że goszczenie iftaru w kościele jest "symbolem różnorodności, włączenia i wielokulturowości". W niedzielę (23 marca) zgromadziły się tam osoby wywodzące się z wielu religii, kultur i miejsc pochodzenia.

Z kolei organizacja Molenbeek for Brussels 2030 oświadczyła, że wspólny posiłek był czasem solidarności, nawiązywania i umacniania wzajemnych więzi. "Organizując iftar w kościele w pierwszy weekend wiosny Molenbeek for Brussels 2030 wysyła mocny sygnał: ponad i poza przekonaniami oraz pochodzeniem kulturowym i społecznym, to, co nas łączy, jest znacznie większe niż to, co nas dzieli" – tłumaczy organizacja.

Europejska Stolica Kultury

W 2030 roku Europejskimi Stolicami Kultury będą miasta wyznaczone przez władze Belgii i Cypru. Na krótkiej belgijskiej liście kandydatów są: Molenbeek, Leuven i Namur. Zwycięzca ma zostać ogłoszony we wrześniu br.

Wcześniej Europejskimi Stolicami Kultury były już w Belgii: Antwerpia w 1993 roku, Bruksela w 2000 roku, Brugia w 2002 roku i Mons w 2015 roku.

