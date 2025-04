Śmierć lekarza w Krakowie. Tusk: Jestem wstrząśnięty

"Jestem wstrząśnięty tragedią w krakowskim szpitalu. Najgłębsze wyrazy współczucia dla bliskich. Wszyscy jesteśmy dzisiaj z Wami" – napisał premier w serwisie X. Do napaści ataku doszło we wtorek około godz. 10.30 w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego w Krakowie.

35-letni mężczyzna wtargnął do jednej z poradni znajdujących się na parterze. Udał się do gabinetu, w którym jeden z lekarzy przyjmował pacjentkę. Agresor zadał medykowi kilka ciosów w brzuch ostrym narzędziem. Mimo operacji ratującej życie, lekarz zmarł. Napastnik został zatrzymany przez policję. – Agresor wybiegł ze szpitala, ale został zatrzymany przez ochronę szpitala i przekazany policji. Na komisariacie będzie oczekiwał na dalsze czynności z jego udziałem – przekazała portalowi Onet rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Nie żyje zaatakowany nożem ortopeda. Zostawił rodzinę

Śmierć lekarza wywołała ogromne poruszenie. – Mimo zaangażowania ogromnej liczby osób, a zaangażowane było 20 osób, nie udało się doktora uratować. Łączymy się w smutku z rodziną. Nikt nie spodziewał się takiego ataku, w miejscu, które jest dedykowane do tego, by ratować ludzi, a nie do tego, by ludzie tu ginęli – powiedział Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. Podziękował wszystkim osobom, które zaangażowane były w ratowanie lekarza i zaznaczył, że "obrażenia były tak rozległe, że nie dało się go uratować".

– Niepowetowana strata, wszyscy znaliśmy Tomka, cudowny ortopeda, cudowny człowiek. Nie mam słów. Niepowetowana strata. W moim odczuciu to już przekroczyło wszystkie granice. (...) Miał małżonkę, dzieci, rodzinę – przekazał dyrektor, nie kryjąc emocji.

Jędrychowski ujawnił motywacje sprawcy: – Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z przebiegu leczenia. Niestety pacjent podjął najgorszą z możliwych decyzji, polegającą na tym, że chciał sprawę wyjaśnić sam.

