Ile wydają Polacy? "Dobry scenariusz"

"Sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 0,5 proc. r/r, znacząco poniżej prognoz zakładających wzrost o 3 proc. r/r. Choć w lutym pewną rolę odgrywały czynnik sektorowe, hamowanie dotyczyło niemal wszystkich kategorii sprzedaży. W konsekwencji, wracamy do scenariusza wzrostu konsumpcji o 3 proc. r/r w 2025 r." – czytamy w komentarzu banku do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Powrót do prognozy umiarkowanego wzrostu

W lutym hamowanie dotyczyło niemal wszystkich kategorii sprzedaży detalicznej – od samochodów, przez żywność, po pojemną kategorię "pozostałe", podano także.

Ekonomiści banku powrócili do prognozy umiarkowanego wzrostu spożycia gospodarstw domowych w br.

"Zostajemy więc ze starym, dobrym scenariuszem umiarkowanego wzrostu konsumpcji prywatnej – jedyną różnicą w stosunku do 2024 r. jest zmiana skłonności do oszczędzania. Obecnie konsumenci zwiększają wydatki w tempie odpowiadającym wzrostowi ich realnych dochodów, jakkolwiek niski by on nie był" – czytamy dalej.

Ekonomiści wskazali, że w kategorii dóbr trwałych – sprzętu RTV i AGD, nastąpiła poprawa w br.

"Możemy więc po dwóch miesiącach skonkludować, że 'coś' drgnęło w sprzedaży dóbr trwałych i obserwowane od pewnego czasu w danych o koniunkturze konsumenckiej sygnały poprawy skłonności do zakupów mają swój odpowiednik w rzeczywistości" – ocenił bank.

Wzrost wydatków konsumentów

Reasumując, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2025 r. (wg naszych prognoz do 4 proc.) będzie wysiłkiem inwestycji i eksportu

GUS podał dziś, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2025 r. była niższa niż przed rokiem o 0,5 proc. (wobec wzrostu o 6,1 proc. w lutym 2024 r.). W porównaniu ze styczniem 2025 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 6 proc. W okresie styczeń-luty 2025 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2 proc. (wobec wzrostu o 4,6 proc. w analogicznym okresie 2024 r.).

W 2024 r. spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 proc. r/r, w IV kw. ub.r. spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,5 proc. r/r.

