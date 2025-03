Wiceszef polskiej dyplomacji ma problem z alkoholem. Prawda wyszła jaw

"O problemach obecnego wiceministra z nadużywaniem alkoholu wiedzą niemal wszyscy parlamentarzyści Lewicy. Doszło do tego, że jedna z posłanek w poprzedniej kadencji Sejmu kupiła alkomat, w który posłowie mieli dmuchać przed posiedzeniami klubu" – pisze we wtorek Wirtualna Polska.

Wiceszef MSZ był pijany w Sejmie

Według portalu Szejna był co najmniej kilkukrotnie nietrzeźwy podczas obrad Sejmu. "7 kwietnia 2022 r. do tego stopnia, że jego niedyspozycją zajęło się prezydium klubu. Ostatnie znane nam udokumentowane wydarzenie jest ze stycznia 2024 r., gdy Szejna był już wiceministrem" – czytamy w tekście.

WP zwraca uwagę, że Szejna ma dostęp do informacji "ściśle tajne". ABW od kilkunastu miesięcy sprawdza, czy powinien mieć dostęp do tajemnic natowskich i unijnych – "NATO Cosmic Top Secret" i "EU Top Secret".

Szejna wydał oświadczenie. "Zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu"

"Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, a w szczególności dr. Bohdana Woronowicza i dr Doroty Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem, przepraszam. Wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia, serdecznie dziękuję" – napisał wiceszef MSZ w oświadczeniu przekazanym redakcji Wirtualnej Polski.

"Alkoholizm to choroba, a osoby publiczne również mają prawo do prywatności. Dlatego części naszych ustaleń nie ujawniamy. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na publikację tekstu ze względu na ważny interes społeczny: wiceminister ma dostęp do ściśle tajnych informacji" – argumentują autorzy tekstu.

Andrzej Szejna jest wiceministrem spraw zagranicznych od grudnia 2023 r. Zajmuje się problematyką afrykańską i bliskowschodnią.