Ostra wymiana zdań w programie. Zajączkowska-Hernik: "Mam nadzieję, że mnie pan nie pobije"

Europoseł Konfederacji była gościem Śniadania Rymanowskiego w Polsat News. Jednym z tematów programu było bezpieczeństwo kraju.

Zajączkowska: Kiedy rusza pan z siatką z Ikei na granicę?

Na słowa o przyjmowaniu imigrantów zareagował europoseł KO Michał Szczerba, który zaznaczył, że "to nie jest TikTok tylko poważny program publicystyczny".

– Kiedy rusza pan z siatką z Ikei na granicę? – zapytała w odpowiedzi Zajączkowska-Hernik.

– To neverending story. Od czterech lat ta sama śpiewka. Wtedy, kiedy są prawdziwe decyzje, to niestety jesteście po stronie Putina, Orbana i niemieckiej AfD – odparł Szczerba.

Sprawę skomentował również europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, który skwitował, że "uwielbia wrzutki skrajnej prawicy".

– Kilka tygodni temu w Żyrardowie, wasi zwolennicy w ramach tzw. patroli obywatelskich zaatakowali hotel z cudzoziemcami, którzy pracowali u lokalnego przedsiębiorcy. Na drugi dzień nikt z 70 cudzoziemców nie przyszedł do pracy do polskiego przedsiębiorcy, który dawał też pracę Polakom – mówił Śmiszek, po czym ponownie zwrócił się do Zajączkowskiej.

– Pytam się, ile pani dni spędziła w tej fabryce zastępując tych cudzoziemców, których wywalili pani koledzy. Ile poświęciła pani czasu? To jest odbicie lustrzane tych głupich waszych wrzutek, ile politycy koalicji rządzącej przyjęli do domów cudzoziemców. Pytam, ile pani dni spędziła w tej fabryce montując śrubki i inne rzeczy, zastępując tych, którzy pracowali za najniższą krajową – dopytywał.

Europoseł Konfederacji: Wam muszą styki nie działać w mózgu

– Mam nadzieję, że mnie pan nie pobije za odpowiedź, bo u was to ostatnio modne – stwierdziła w odpowiedzi Zajączkowska, nawiązując do posła Lewicy Andrzeja Szejny, któremu według medialnych doniesień jedna z partyjnych działaczek miała zarzucać pobicie.

Europoseł Konfederacji stwierdziła również, że nie zna wskazanego przez Śmiszka przypadku. – Ja się cały czas zastanawiam, jak wam muszą styki nie działać w mózgu, że jesteście w stanie wysnuć tak dziwne wnioski i kłamać prosto w oczy? Jesteście niemiłosiernymi kłamcami – oceniła Zajączkowska.

