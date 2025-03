Zawieszenie broni na morzu. Rosja i Ukraina komentują

Rosja i Ukraina zgodziły się na zapewnienie bezpiecznej żeglugi i powstrzymania się od użycia siły na Morzu Czarnym – przekazał we wtorek Biały Dom. Porozumienie udało się wypracować w trakcie rozmów amerykańskiej delegacji z przedstawicielami Moskwy oraz Kijowa.

"Stany Zjednoczone i Rosja będą nadal pracować nad osiągnięciem trwałego i długotrwałego pokoju. Stany Zjednoczone powtórzyły nakaz prezydenta Donalda J. Trumpa, aby zaprzestać zabijania po obu stronach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jako niezbędny krok w kierunku osiągnięcia trwałego pokojowego rozwiązania" – przekazała w komunikacie amerykańska administracja.

Zełenski: Mam prośbę do prezydenta Trumpa

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że Moskwa zgodziła się zapewnić bezpieczną żeglugę na Morzu Czarnym. Zaznaczył, że jednocześnie Waszyngton zobowiązał się przywrócić dostęp Rosji do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów. Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone zgodziły się także opracować środki mające na celu wstrzymanie ataków na rosyjskie i ukraińskie obiekty energetyczne na okres 30 dni.

Do sprawy odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że zawieszenie broni na Morzu Czarnym wchodzi w życie "natychmiast". Ukraiński przywódca oznajmił, że będzie domagać się od prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowych dostaw broni i sankcji wobec Rosji, jeżeli Moskwa zerwie porozumienia. – Jeśli Rosjanie naruszą ten rozejm, to mam do prezydenta Trumpa prośbę o reakcję, o sankcje, o broń i tak dalej – powiedział Zełenski na konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że delegacje Rosji i USA przeprowadziły techniczne konsultacje w Rijadzie, po czym przesłały raporty do przywódców obu krajów. Rozmowy dotyczące zawieszenia broni na Ukrainie odbywały się w stolicy Arabii Saudyjskiej od niedzieli. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych prowadzili oddzielne negocjacje z delegacjami z Kijowa oraz Moskwy.

